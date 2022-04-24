تورونتو رابتورز يفرمل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

وحافظ رابتورز على آماله الضئيلة في انتزاع بطاقة الدور الثاني في المنطقة الشرقية، أقله حتى المباراة الخامسة المقررة على أرض سيكسرز الإثنين بتقليصه النتيجة مع الأخير إلى 1-3.



ويدين رابتورز، بطل 2019، بفوزه إلى نجمه الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 34 نقطة وهو رقم قياسي شخصي له في الأدوار الإقصائية، مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

واضاف غاري ترينت جونيور 24 نقطة لرابتورز الذي خسر جهود نجميه فريد فانفليت لتعرضه لإصابة في الورك الأيسر في الربع الثاني، وسكوتي بارنز الذي اختير للتو أفضل لاعب واعد في الموسم بسبب إصابة، علماً بأنه عاد إلى اللعب السبت بعد غيابه عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل في المباراة الأولى.

في المقابل، عانى إلى حد ما نجم سيكسرز الكاميروني الآخر جويل إمبيد الذي لعب على الرغم من إصابة في إبهامه الأيمن. سجل ثماني نقاط فقط في الشوط الأول قبل أن ينهي المباراة برصيد 21 نقطة وثماني متابعات.



ووصف مدربه دوك ريفرز إصابته بأنها "مقلقة" لكنه قال إن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءًا أثناء اللعب.

وكان جيمس هاردن أفضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.



سلتيكس نحو الدور الثاني

وبات بوسطن سلتيكس على مشارف بلوغ الدور الثاني بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على بروكلين نتس 109-103 لا سيما أنه لم يسبق لأي فريق أن قلب خسارته صفر-3 إلى تأهل في البلاي أوف في تاريخ الدوري.

وفرض دفاع سلتيكس رقابة لصيقة على نجمي بروكلين كيفن دورانت وكايري ايرفينغ فاكتفى كل منهما بتسجيل 16 نقطة.

تقدم بوسطن معظم فترات المباراة قبل ان يقلص نتس النتيجة إلى 3 نقاط أواخر الربع الثالث. لكن بوسطن رد بسلتين لماركوس سمارت وأخرى لجايلين براون ليتقدم 81-72 في نهاية هذا الربع.

وفرض جايسون تاتوم نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات وقال بعد المباراة: "أعتقد بأنّ النتيجة تؤكد تطور مستوى فريقنا، في مطلع الموسم كنا نهدر كثيراً تقدمنا الكبير في النقاط لكننا تعلمنا، لن نكون مثاليين لكن المهم كيفية القيام برد الفعل ونجحنا في ذلك".

في المقابل، فرض يوتا جاز التعادل 2-2 على دالاس مافريكس بفوزه الشاق عليه 100-99 على الرغم من عودة نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوف الأخير بعد غيابه عن مباريات البلاي أوف حتى الآن بداعي الإصابة.

وسجل دونتشيتش 30 نقطة و10 متابعات بينها رمية ثلاثية منحت التقدم لدلاس قبل 40 ثاني من نهاية المباراة لكن الكلمة الأخيرة كانت ليوتا وتحديداً لنجمه الفرنسي رودي غوبير الذي سجل سلة الفوز قبل النهاية ب11 ثانية.

كذلك، فرض مينيسوتا تمبروولفز التعادل 2-2 مع ممفيس غريزليز بفوزه الصعب عليه 119-118.