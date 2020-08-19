تورونتو رابتورز يتقدّم بانتصارين على بروكلين نتس

وكان تورونتو استهل مشواره في الأدوار الإقصائية بقوة عندما تغلب على بروكلين بفارق 24 نقطة (134-110) يوم الإثنين الماضي في المباراة الأولى.

و على عكس المباراة الأولى أظهر بروكلين وجها مغايرا في المواجهة الثانية بين الفريقين، عندما وقف ندا لحامل اللقب بينما بقي تورونتو قريبا في النتيجة دون أن يدع منافسه يعمق النتيجة التي انتهت في الشوط الأول لصالح بروكلين بـ53 نقطة لـ50.

،في الربعين الثالث و الرابع، بقي التنافس على أشده بين الفريقين قبل أن يرفع تورونتو من نسق المباراة بقيادة فان فليت و ينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق خمس نقاط.





