تقارير تتحدث عن إصابة يوكيتش بفيروس كورونا

وأفادت شبكة "إي أس بي أن" الرياضية الأميركية أن النجم البالغ من العمر 25 عاماً، خضع لفحص كشف "كوفيد-19" الأسبوع الماضي أتت نتيجته إيجابية.

وأوضحت التقارير الأميركية أن الفريق أجاز للاعبه تأخير التحاقه بصفوفه، في انتظار انتهاء فترة العزل الإلزامية التي يتوجب عليه الخضوع لها بعد الفحص الإيجابي (14 يوماً).

ورفض دنفر التعليق على التقارير، مؤكدا احترام خصوصية الوضع الصحي لأفراده. وسبق للنادي أن أعلن في آذار/مارس الفائت إصابة أحد أفراده بـ"كوفيد-19" من دون كشف هويته، وأكد مدربه مايكل مالون الأسبوع الماضي أنه أصيب بالفيروس وشفي منه.

وأشارت صحيفة "دنفر بوست" إلى أن إصابة يوكيتش أتت بعد مشاركته في مباراة ودية استعراضية في بلغراد، تبّين أن أحد المشاركين فيها، والذي ظهر في الصور قريبا من نجم ناغتس، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "اي أس بي أن"، فقد خالط يوكيتش أيضاً خلال تواجده في بلغراد، مواطنه المصنف أول عالمياً في كرة المضرب نوفاك دجوكوفيتش، والذي أعلن الثلاثاء إصابته بالفيروس.

وعلقت منافسات دوري المحترفين "NBA" في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتباراً من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد إلى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقاً بدلاً من 30، على أن تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.