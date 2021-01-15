تفشي "كوفيد-19" في صفوف واشنطن ويزاردز

وقالت الرابطة في بيان إن تأجيل المباراتين جاء بسبب عدم توفر العدد الكافي من اللاعبين في صفوف واشنطن لخوضهما، موضحة "بسبب التتبع المتواصل للمخالطة داخل ويزاردز، لا يملك الفريق اللاعبين الثمانية الذين يطالب بهم الدوري للمضي قدماً في المباراتين المقررتين ضد كافالييرز".

ويأتي التأجيل وسط تقارير صادرة الجمعة تفيد بأن خمسة لاعبين من ويزاردز أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وسبق أن أرجئت مباراتان أخريان لواشنطن هذا الأسبوع، ليرتفع العدد الإجمالي للمباريات التي تأجلت إلى 12 منذ انطلاق الموسم الجديد في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقامت رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره.

وأشارت الرابطة إلى أن الإجراءات الجديدة فرضت "رداً على زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وزيادة طفيفة بين فرق الدوري الأميركي للمحترفين التي تتطلب الحجر الصحي للاعبين".

على مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل، يتعين على اللاعبين والأجهزة الفنية البقاء في مقر إقامتهم في جميع الأوقات خلال خوض النادي لمبارياته البيتية باستثناء التوجه إلى صالة اللعب والمنشآت الرياضية الخاصة بفرقهم أو ممارسة الأنشطة الأساسية، باستثناء الظروف الاستثنائية.

وخلال السفر، لا يمكنهم مغادرة الفندق، باستثناء الذهاب للتدريب واللعب في الصالة أو في حالة الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء الفندق.

وخلافاً للموسم الماضي الذي توقف لأشهر عدة قبل أن يستكمل بنظام استثنائي داخل فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو، تلعب الفرق هذا الموسم على ملاعبها مع السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في بعض الملاعب حسب الولايات.

