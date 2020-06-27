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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

تفشي كورونا ربما يؤجل عودة الدوري الأميركي

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قال آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إنّ الموسم ربما يتأجل انطلاقه لو كان هناك "انتشار كبير" لفيروس كورونا بين اللاعبين في أورلاندو حيث تعود البطولة في 30 تموز/ يوليو بدون حضور الجماهير.

Reuters


وكانت البطولة هي أول مسابقة كبرى في أميركا الشمالية توقف نشاطها في منتصف أذار/مارس بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.
وتم الاتفاق على استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30 نادياً في البطولة في ديزني وورلد بفلوريدا.

وأبلغ سيلفر شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية أنّه لو زادت حالات الإصابة بين الفرق التي ستدخل في عزلة في فلوريدا: "فربما يؤدي ذلك إلى إيقاف" البطولة.

وأشار سيلفر إلى أن ارتفاع حالات الإصابة في فلوريدا إلى مستويات قياسية زاد من المخاوف لكن الفرق ستدخل في معسكر معزول حيث سيتدرب ويعيش اللاعبون دون خروجهم للحد من مخاطر التعرض للمجتمع المحيط.

وتأتي تصريحات سيلفر بعد إعلان البطولة عن إصابة 16 لاعباً بالفيروس من بين 302 اختبار في 23 يونيو.

ولم تعلن الرابطة عن هوية اللاعبين.
وتسافر الفرق إلى أورلاندو بدءاً من السابع من يوليو على تعود المنافسات في 30 يوليو.

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