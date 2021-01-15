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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

تغريم إيرفينغ 50 ألف دولار لخرقه بروتوكول "كوفيد-19"

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، أنها غرّمت نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ 50 ألف دولار بعد مشاركته في حفلة في مكان مقفل من دون أن يرتدي الكمامة، خارقا بذلك البروتوكولات المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

Reuters

وخضع إيرفينغ للتحقيق بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يشارك في حفلة عيد ميلاد لأحد الأشخاص من دون أن يرتدي الكمامة.

ويمنع بروتوكول جائحة كوفيد-19 الموضوع من قبل رابطة الدوري اللاعبين من التواجد في مكان مقفل يتواجد فيه أكثر من 15 شخصا.

ولم يخض إيرفينغ أي مباراة في صفوف فريقه منذ الخامس من كانون الثاني/يناير وقد كشف نتس بأن غيابه يعود إلى "أسباب شخصية".

بيد أن إيرفينغ سيعود إلى الملاعب السبت بعد أن خضع للحجر الصحي على مدى 5 أيام شرط أن تكون نتيجة الفحص الذي سيخضع له للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية.

ويعتبر إيرفينع من أعمدة نتس الذي يأمل أن يصبح مرشّحا فعليا لإحراز لقب الدوري المحلي هذا الموسم.

واستعان نتس قبل يومين بنجم هيوستن روكتس جيمس هاردن ليشكّل إلى جانب إيرفينغ وكيفن دورانت العائد إلى الملاعب بعد غياب سنة بداعي الإصابة، قوة ضاربة في الفريق.

ويحتل نتس المركز السادس في المنطقة الشرقية مع 7 انتصارات و6 هزائم حتى الآن هذا الموسم.

الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس كايري إيرفينغ كوفيد-19 كورونا
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