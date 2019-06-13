تعيين غوتليب مساعدة لمدرب كافالييرز

وصرح المدير العام للنادي الفائز بالدوري عام 2016 ووصيف البطل ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، كوبي ألتمان "ليندساي غوتليب تحمل معها معرفة معمقة بكرة السلة. حسها القيادي، قراءتها ومقاربتها للأمور، كلها (عوامل) تلائم فريقنا والطاقم الفني المشرف عليه".

وغوتليب ليست أول سيدة تنضم الى الطواقم الفنية لأندية الدوري الأميركي للمحترفين، لأن اللاعبة السابقة بيكي هامون هي أحد مساعدي غريغ بوبوفيتش، مدرب سان أنطونيو سبيرز، منذ 2014.

وعين نادي نيو اورليانز بيليكانز مطلع الأسبوع الحالي اللاعبة السابقة سوين كاش في منصب مساعدة رئيس عمليات كرة السلة.

وأمضت غوتليب معظم مسيرتها التدريبية في بطولة الجامعات النسائية، وحققت مع فريق جامعة كاليفورنيا 179 انتصارا مقابل 89 هزيمة، وشاركت سبع مرات في بلاي أوف البطولة، وبلغت مرة واحدة المربع الذهبي.

ورأت غوتليب أن "الرؤية التي يملكها كافالييرز حول مستقبله مثيرة للاهتمام، وانا متلهفة لتقديم مساهمتي لكي تتحول (هذه الرؤية) الى حقيقة".

وبعد التألق اللافت في المواسم الأربعة السابقة وخوض النهائي أربع مرات في مواجهة غولدن ستانت ووريرز، أنهى كليفلاند الموسم الحالي في المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية مع 19 انتصارا و63 هزيمة بعد انتقال النجم ليبرون جيمس الى صفوف لوس أنجليس ليكرز.

وأقال الفريق المدرب تايرون لو الذي يشرف عليه منذ 2016، في بداية الموسم وبعد ستة مباريات فقط لم يحقق فيها أي فوز، وحل محله أحد مساعديه لاري درو الذي أقيل بدوره في نهاية الموسم.

وعين جون بيلين مدربا جديدا للفريق، وهو من أكثر المدربين خبرة في بطولة الجامعات ("أن سي أيه أيه").

