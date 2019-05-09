تعثر المفاوضات بين ليكرز والمدرب تايرون لو

وكان لو قد خاض مفاوضات مع ليكرز للحلول بدلاً من المدرب المقال لوك والتون.

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر قريب من المفاوضات الأربعاء أن الطرفين أوقفا النقاشات بعد فشلهم بالتوصل إلى اتفاق حول نقاط عدة، منها عجزهما عن الاتفاق حول شكل الجهاز الفني.

كما أضاف المصدر ذاته الى أن لو كان يرغب بعقد لخمس سنوات فيما منحه الفريق الأصفر عقدا لثلاث فقط، وبقيمة تبلغ 18 مليون دولار.

وأشارت تقارير صحافية الى رفض لو تعيين النجم السابق للدوري جايسون كيد في جهازه الفني، علماً بأن الأخير درب سابقاً بروكلين نتس وميلووكي باكس.

ويعد لو، مدرب كليفلاند السابق، من المقربين من "الملك" ليبرون جيمس نجم ليكرز راهناً.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الرئيسة التنفيذية لليكرز للنادي جيني باس استشارت الرئيس السابق لفريق كرة السلة ماجيك جونسون الذي ترك منصبه الشهر الماضي والمدرب الأسطوري لليكرز فيل جاكسون (1999-2004 و2005-2011)، فأكدا لها أن لو الخيار المناسب.

وارتبط اسم ليكرز أيضاً بمونتي وليامس المدرب المساعد لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز راهناً، بيد أنه عُيّن أخيراً مدرباً لفينيكس صنز.

وحمل لو (42 عاماً) ألوان ليكرز بين 1998 و2001. وينطلق من الدعم الكبير لنجم الدوري ليبرون جيمس، إذ أحرزا سوياً لقب الدوري عام 2016 مع كليفلاند، قبل أن يقال في منصبه في وقت سابق من هذا الموسم بعد ست هزائم متتالية.

وفشل ليكرز، المتوّج 16 مرة بلقب الدوري بفارق لقب واحد عن حامل الرقم القياسي بوسطن سلتيكس، في بلوغ البلاي أوف للموسم السادس توالياً على رغم التعاقد مع ليبرون أفضل لاعب في الدوري أربع مرات.

وأنهى ليكرز في 12 نيسان/أبريل الماضي عقد مدربه لوك والتون المتواجد في النادي منذ 2016، والذي عين في وقت لاحق على رأس نادي ساكرامنتو كينغز وذلك قبل اتهامه بالاغتصاب من قبل صحافية.