تريبل دابل جديدة لدونتشيتش في فوز مافريكس على ووريرز

وتعملق دونتشيتش بإحرازه 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة في الفوز، رافعاً رصيده إلى 51 تريبل دابل (عشر أو أكثر ثلاث فئات احصائية) في مسيرته والخامسة له هذا الموسم.

وسجّل دونتشيتش 13 نقطة بمفرده في الربع الثالث، لكنّ المباراة بقيت مشتعلة حيث تبادل الفريقان التقدم ست مرات في الربع الرابع قبل أن يحسمها مافريكس لمصلحته واضعاً حدّ لسلسلة من 4 هزائم متتالية.

وبرز أيضاً من الفائز كل من تيم هارداوي بـ 22 نقطة وأضاف سبنسر دينويدي 14.

واحتفل لاعب نيويورك نيكس جوليوس راندل بعيد ميلاده الـ28 مسجلاً 36 نقطة وهو أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم ليقود فريقه للفوز على بيستونز 140-110 في ديترويت.

وفي بورتلاند، حقّق لوس أنجليس كليبرز الفوز على ترايل بلايزرز 118-112.