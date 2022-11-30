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الدوري الأميركي للمحترفين

تريبل دابل جديدة لدونتشيتش في فوز مافريكس على ووريرز

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سجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 41 نقطة وتريبل دابل جديدة ليقود دالاس مافريكس للفوز 116-113 على غولدن ستايت ووريرز الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

reuters

وتعملق دونتشيتش بإحرازه 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة في الفوز، رافعاً رصيده إلى 51 تريبل دابل (عشر أو أكثر ثلاث فئات احصائية) في مسيرته والخامسة له هذا الموسم. 

وسجّل دونتشيتش 13 نقطة بمفرده في الربع الثالث، لكنّ المباراة بقيت مشتعلة حيث تبادل الفريقان التقدم ست مرات في الربع الرابع قبل أن يحسمها مافريكس لمصلحته واضعاً حدّ لسلسلة من 4 هزائم متتالية.

وبرز أيضاً من الفائز كل من تيم هارداوي بـ 22 نقطة وأضاف سبنسر دينويدي 14.

واحتفل لاعب نيويورك نيكس جوليوس راندل بعيد ميلاده الـ28 مسجلاً 36 نقطة وهو أعلى رصيد هجومي له هذا الموسم ليقود فريقه للفوز على بيستونز 140-110 في ديترويت.

وفي بورتلاند، حقّق لوس أنجليس كليبرز الفوز على ترايل بلايزرز 118-112.

غولدن ستايت ووريرز دالاس مافريكس الدوري الأميركي للمحترفين لوكا دونتشيتش
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