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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

تخفيض رواتب لاعبي الـNBA بدءاً من منتصف الشهر المقبل

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توصل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين لخفض 25 في المئة من راتب كلّ لاعب بدءاً من 15 أيار/مايو في ظل توقف الرياضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

beIN SPORTS

وينص الاتفاق على خفض تدريجي في رواتب اللاعبين إذا تسببت "ظروف قهرية" مثل الوباء في إلغاء بقية الموسم المنتظم.
وذكرت محطة (إي.إس.بي.إن) أنّ الأموال سترد إلى اللاعبين إذا أقيمت كل المباريات المتبقية.

وأضافت المحطة أنّ تخفيض الرواتب سيستمر خلال أول شهرين في موسم 2020-2021.

ولم تلعب أي مباراة بدوري المحترفين منذ 11 أذار/مارس ولم تتضح الرؤية بشأن موعد عودة المنافسات.

وسارت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على خطى العديد من روابط كرة القدم فيما اتخذت معظم الأندية إجراءات الدورأحادية بالاتفاق مع لاعبيها بعيداً عن مؤسسات الاتحادات التابعة لها.

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