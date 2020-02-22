تحديد موعد مباراة ليكرز وكليبرز

وكان من المقرر إقامة المباراة في 28 الشهر الماضي لكنها تأجلت عقب وفاة نجم ليكرز المعتزل كوبي براينت وابنته البالغة من العمر 13 عاماً إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وأمضى براينت (41 عاماً) كل مسيرته التي امتدت على مدار 20 موسماً في صفوف ليكرز وقاد الفريق للفوز بلقب دوري السلة الأميركي خمس مرات.

وتفاعل سكان لوس أنجليس بقوة مع الحادث ونظموا الكثير من الأنشطة لتكريم النجم الراحل وابنته.

وخاض ليكرز أول مباراة بعد الحادث في 31 يناير بعد خطاب مشوب بالعاطفة ألقاه لاعبه ليبرون جيمس عن زميله الراحل.