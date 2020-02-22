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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

تحديد موعد مباراة ليكرز وكليبرز

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية أنّها قررت إقامة المباراة المؤجلة بين فريقي لوس أنجليس ليكرز ولوس  أنجليس كليبرز في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

AFP

وكان من المقرر إقامة المباراة في 28 الشهر الماضي لكنها تأجلت عقب وفاة نجم ليكرز المعتزل كوبي براينت وابنته البالغة من العمر 13 عاماً إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.  

وأمضى براينت (41 عاماً) كل مسيرته التي امتدت على مدار 20 موسماً في صفوف ليكرز وقاد الفريق للفوز بلقب دوري السلة الأميركي خمس مرات.

وتفاعل سكان لوس أنجليس بقوة مع الحادث ونظموا الكثير من الأنشطة لتكريم النجم الراحل وابنته.  

وخاض ليكرز أول مباراة بعد الحادث في 31 يناير بعد خطاب مشوب بالعاطفة ألقاه لاعبه ليبرون جيمس عن زميله الراحل.  

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