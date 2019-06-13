تايلور جنكينز مدرباً جديداً لممفيس

ولم يعلن ممفيس الذي أنهى الموسم 2018-2019 في المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (33 فوزا و49 خسارة)، مدة العقد الذي يربطه بجنكينز الذي كان مساعدا في الموسم المنصرم لمدرب ميلووكي باكس مايك بادنهولزر.

وقال زاتشاري زد. كليمان نائب رئيس عمليات كرة السلة في غريزلير "نحن سعداء باستقبال تايلور جنكينز، هو مدرب يحظى بسجل رائع ولدينا كامل الثقة في كونه سيمكن لاعبينا الشبان من التطور".

وأمضى جنكينز أبرز محطاته التدريبية إلى جانب بادنهولزر في أتلانتا هوكس من 2013 إلى 2018 وميلووكي باكس هذا الموسم.

وأنهى ميلووكي الموسم العادي 2018-2019 في صدارة الدوري قبل أن يخسر نهائي المنطقة الشرقية (نصف نهائي الدوري) أمام تورونتو رابتورز 2-4.

وقال جنكينز الذي مر أيضا بسان أنتونيو سبيرز وفريقه الرديف أوستن تورو/سبيرز "ممفيس مدينة شغوفة بكرة السلة، وأنا أتطلع بفارغ الصبر للغوص في هذا العالم".

ويغيب ممفيس غريزلير عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" منذ 2017. وكانت أفضل نتيجة له منذ تأسيسه، في فانكوفر قبل الانتقال إلى ممفيس موسم 2001-2002، الدور النهائي للمنطقة الغريبة عام 2013 (خسر أمام سبيرز صفر-4).

