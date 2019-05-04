تايرون لو يقترب من تدريب ليكرز وبولز يثبت بويلين

وبحسب "لوس أنجليس تايمز"، قرر مسؤولو ليكرز تقديم عرض طويل الامد للو.

واستشارت الرئيسة التنفيذية للنادي جيني باس الخميس الرئيس السابق لفريق كرة السلة ماجيك جونسون الذي ترك منصبه الشهر الماضي والمدرب الاسطوري لليكرز فيل جاكسون (1999-2004 و2005-2011)، فأكدا لها ان لو الخيار المناسب.

وارتبط اسم ليكرز ايضا بمونتي وليامس المدرب المساعد لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز راهنا، بيد انه عُيّن مدربا لفينيكس صنز الجمعة.

وحمل لو (42 عام) الوان ليكرز بين 1998 و2001. وينطلق من الدعم الكبير لنجم الدوري ليبرون جيمس، إذ أحرزا سويا لقب الدوري عام 2016 مع كليفلاند.

أقيل لو (42 عاما) مطلع الموسم من تدريب كافالييرز بعد 6 مباريات فقط لم تبتسم للفريق السابق لليبرون.

وفشل ليكرز، المتوج 16 مرة بلقب الدوري بفارق لقب واحد عن حامل الرقم القياسي بوسطن سلتيكس، في بلوغ البلاي أوف للموسم السادس تواليا على رغم التعاقد مع ليبرون جيمس أفضل لاعب في الدوري أربع مرات.

وانهى ليكرز في 12 نيسان/أبريل الماضي عقد مدربه لوك والتون المتواجد في النادي منذ 2016، والذي عين في وقت لاحق على رأس نادي ساكرامنتو كينغز وذلك قبل اتهامه بالاغتصاب من قبل صحافية.

وعلى صعيد المدربين ايضا، مدد شيكاغو بولز العقد الموقت لجيم بويلين الذي خلف في كانون الاول/ ديسمبر الماضي فريد هويبرغ.

وشرح النادي ان بويلين وقع "عقدا لسنوات طويلة" من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

وغاب بولز عن الادوار الاقصائية "بلاي اوف" للعام الثاني تواليا، إذ حل في المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية مع 22 فوزا و60 خسارة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي جون باكسون "لديه شغف رهيب لتطوير المواهب الشابة، يتواصل بشكل قوي ويناسب تماما هذا الفريق".

وبعد أن خسر الفريق 19 من مبارياته الـ24 الأولى، عين بويلين (54 عاما) موقتا بعد اقالة هويبرغ الذي كان الأول أحد مساعديه.

وهذه أول مرة يتولى بويلين تدريب أحد الاندية وكان مساعدا في هيوستن بين 1992 و2003، محرزا خلالها لقبي 1994 و1995.

