تايتوم يقود سلتيكس للفوز على نتس و42 نقطة لليلارد مجددًا

فيما واصل داميان ليلارد تألقه بتسجيله 42 نقطة للمباراة الثانية تواليًا.



وجاءت المباراة القمة بين غريمَي المنطقة الشرقية من طرف واحد، سيطر وتقدم فيها سلتيكس من البداية حتى النهاية على ملعب "تي دي غاردن" أمام نتس المنقوص من نجمه كيفن دورانت للإصابة.

سجل تايتوم سبع ثلاثيات وساهم جايلن براون بـ26 نقطة في مباراة سجل فيها ستة لاعبين من الفائز 10 نقاط أقله.

وكان كايري إرفينغ الأفضل من جانب الضيوف مع 20 نقطة.

قال تايتوم بعد فوز الفريق الثاني تواليًا: "أيام الراحة التي حصلنا عليها أفادتنا، شعرنا وكأننا نشطون. لدينا عمق في التشكيلة وذهنية قوية".

قام بوسطن بانطلاقة قوية مسجلاً 46 نقطة في الربع الأول وحده، بينها 18 لتايتوم الذي أشاد بزميله روبرت وليامس الذي سجل 16 نقطة و9 متابعات.

قال في هذا الصدد "في أي أمسية، يمكن لروب أن يكون اللاعب الأهم لنجاحنا على المدى البعيد. كي نصل إلى حيث نريد، نريد روب على أرض الملعب وأن يكون بصحة جيدة".



- عودة سيكسرز -

في فيلادلفيا، عاد سفنتي سيكسرز إلى الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أورلاندو ماجيك الإثنين، بفوز مقنع على المنافس ذاته 105-94.

ودخل سيكسرز إلى المباراة الماضية في أعقاب سبعة انتصارات تواليًا ولكنه، وبطريقة غريبة، أهدر تقدم 21 نقطة ليخسر 119-109.

ولكنه لم يتأخر ليثأر بقيادة الكاميروني جويل إمبيد الذي أحرز 28 نقطة وجميس هاردن مع 26، بينها ست ثلاثيات، والذي كان قريبًا من تحقيق "تريبل دابل" بعد أن أضاف 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.



كان ماركيل فولتز الأفضل في ماجيك مع 18 نقطة.



- 42 نقطة ليلارد...مجددًا -



في ممفيس، واصل ليلارد عروضه القوية وسجل 42 نقطة للمباراة الثانية تواليًا ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه غريزليز 122-112.

بات ليلارد الذي أضاف 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، في المركز التاسع عشر إلى جانب الأسطورة شاكيل أونيل في ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا لـ40 نقطة أقله في المباراة. حقق هذا الانجاز في 49 مباراة حتى الآن في مسيرته.

سجل ليلارد 9 نقاط في الربع الرابع فيما أضاف أنفيريني سايمونز 14 من أصل نقاطه الـ26، ليتفوق بورتلاند على ممفيس 38-22 في الربع الأخير ويحسم الفوز.

كان جا مورانت الأفضل في صفوف غريزليز مع 32 نقطة، علمًا أنّ الفريق تقدم في إحدى المراحل بفارق 12 نقطة.

قال ليلارد بعد المباراة: "كنا متأخرين وهم فريق جيد، ولكن نحن أيضًا فريق عانينا الكثير هذا الموسم ونشعر وكأننا لمسنا القاع".

وتابع: "الشيء الأكيد الذي نملكه هو تعاوننا. تعلمنا كيف نحارب والعودة من مكان صعب".

لا يزال سجل بورتلاند سلبيًا 25-26 في المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية، على بعد مركز واحد من العاشر المؤهل إلى ملحق الأدوار الاقصائية.

في مينيابوليس، ثأر مينيسوتا تمبروولفز من أكبر خسارة له هذا الموسم بفوزه على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 119-114 بعد التمديد، بعد أن سقط أمامه 137-114 في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

على رغم 29 نقطة لستيفن كوري، حقق مينيسوتا الفوز بفضل أداء جماعي ومساهمة من دانجيلو راسل مع 29 نقطة، أنتوني إدواردز 27 وناز ريد 24.

وفي أبرز النتائج الأخرى، حقق ساكرامنتو كينغز، ثالث الغربية، فوزه الثاني تواليًا بتفوقه 119-109 على مضيفه سان أنتونيو سبيرز وصيف القاع وتفوق أتلانتا هوكس على مضيفه فينيكس صنز 132-100.