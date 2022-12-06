تايتوم يقود سلتيكس إلى الفوز في أرض رابتورز

سجّل جايسون تايتوم 17 من نقاطه الـ31 في الربع الثالث وقاد بوسطن سلتيكس إلى فوز لافت على مضيفه تورونتو رابتورز 116-110، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA"، فيما مُني حامل اللقب غولدن ستايت ووريزر بخسارة نادرة على أرضه.

بعد تخلفه 56-62 بين الشوطين، ردّ سلتيكس 35-18 في الربع الثالث متقدماً بفارق تسع نقاط ورفعه إلى 13 في الربع الأخير، ليلحق برابتورز خسارته الثالثة على أرضه.

وعانى غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب خسارة على أرضه أمام إنديانا بايسرز 104-112، هي الثانية له هذا الموسم على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.

وقاد الموزع الكندي الشاب أندرو نمبهارد تشكيلة إنديانا بتسجيله 31 نقطة و13 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

ولدى الخاسر، سجّل المخضرم كلاي تومسون 28 نقطة، فيما عانى الموزع النجم ستيفن كوري واكتفى بتسجيل 12 نقطة (3 من 17 محاولة). قال مدرب ووريرز ستيف كير "اعتقد انهم تفوّقوا علينا، باللعب والتدريب".

إيجاد الحلول

وفي تورونتو، رفع سلتيكس رصيده في صدارة الدوري إلى 20 فوزاً مقابل 5 خسارات.

يتصدر المنطقة الشرقية بفارق مبارتين عن ميلووكي باكس الفائز على أورلاندو ماجيك 109-102، بفضل 34 نقطة و13 متابعة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وإلى نقاط تايتوم الـ31 و12 متابعة، أضاف جايلن براون 22 نقطة، ليحقق الفريق الأخضر فوزه السابع في ثماني مباريات، رغم غياب المصابين آل هورفورد ومالكولم بروغدون.

وساهم في فوز متصدر الدوري أيضاً أفضل لاعب دفاعي في السنة ماركوس سمارت (18) وبلايك غريفين (13).

صرّح تايتوم ان زملاءه قالوا لأنفسهم بين الشوطين بانه يتعين عليهم "ايجاد الحلول": "ليلة ثانية خارج الارض أمام فريق يلعب جيداً على ملعبه. كنا بطيئين جداً وقلقين من القرارات التحكيمية، واردنا تغيير ذلك".

ورأى تايتوم ان هذا النوع من الانتصارات هو الذي يريده سلتيكس إذا أراد العودة إلى الأدوار النهائية وانتزاع اللقب الذي حرمه منه غولدن ستايت ووريرز الموسم الماضي "عندما نركّز على شيء ما، بمقدورنا الفوز على أي كان".

ولدى الخاسر، كان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل مع 29 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

هاردن يعود ويخسر

وفي أورلاندو، عوّض باكس بداية بطيئة في طريقه للتقدّم 54-45. بعد الاستراحة لم ينظر الى الخلف وصمد في وجه عودة ماجيك الذي قلص الفارق إلى أربع نقاط قبل 2:20 دقيقتين من النهاية.

وعاد لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جيمس هاردن من الاصابة بمواجهة فريقه السابق الجريح هيوستن روكتس الذي أفسد ليلته 132-123 بعد التمديد.

وكان هاردن غاب عن 14 مباراة لفيلادلفيا لاصابة في قدمه، في محاولة لترتيب نتائج فريقه الذي خسر مبارتين خارج ملعبه.

لكن الهداف بدا بعيداً عن مستوياته، فاكتفى بتسجيل 4 محاولات من أصل 19 في طريقه لتسجيل 21 نقطة، 7 تمريرات حاسمة وخسارة 7 كرات.

وقاد الكاميروني العملاق جويل امبيد فيلادلفيا إلى الفوز بتسجيله 39 نقطة.

عودة لينارد وجورج

وعاد النجمان كواهي لينارد وبول جورد من الاصابة وقادا لوس انجليس كليبرز إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 119-117.

قاد جورج، الغائب سبع مباريات لاصابة عضلية بفخذه، لائحة مسجلي فريقه مع 19 نقطة واضاف لينارد 16 بينها كرتان حاسمتان في الوقت القاتل.

قال لينارد، بطل الدوري مرتين والغائب عن آخر ست مباريات لالتواء في كاحله الأيمن "كان الشعور جيداً. وثق زملائي بي".

وفي دالاس، تقدم مافريكس 33-15 في الربع الاول وسار بقوة ليحقق الفوز على متصدر ترتيب المنطقة الغربية فينيكس صنز 130-111.

سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة واضاف سبنسر دينويدي 21. ولدى الخاسر، سجل ديأندي أيتون 20 نقطة واكتفى ديفن بوكر، صاحب معدل 39 نقطة في آخر أربع مباريات، بتسجيل 11 نقطة.