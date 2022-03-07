تايتوم يدك سلة بروكلين نتس بـ54 نقطة

وحقق بوسطن فوزه الرابع عشر في مبارياته الـ 16 الأخيرة، ليعزز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية مع 39 انتصاراً مقابل 27 هزيمة، وليقترب أكثر من شيكاغو بولز الرابع وميلووكي باكس الثالث.

من ناحيته، عادل تايتوم الرقم القياسي لفريقه مع أكبر عدد من المباريات مع 50 نقطة على الأقل (حقق ذلك خلال 4 مباريات) والذي كان بحوزة الأسطوري لاري بيرد.

ومرة جديدة كان تايتوم اللاعب الأبرز في صفوف فريقه، حيث تمكن من إنهاء مقاومة نتس بفضل نقاطه الـ 18 في الربع الأخير.

وعلّق لاعب سلتيكس على إنجازه قائلاً "هذا ما كنت أحلم به وأنا طفل. عملت كل حياتي لكي أصل الى هنا. بطبيعة الحال، لا زال الطريق أمامي طويلا قبل ان أحقق ما أصبو اليه، لكني استمتع لأني أقوم بما أعشق كل يوم".

وأضاف "من الواضح أننا في فترة جيدة. نحن نمرح. لم يكن الأداء مثالياً اليوم ولكن الجميع ساهم ووجدنا الحل. هي أفضل الانتصارات، عندما ينتهي بك الأمر في إيجاد طريقة للفوز مهما حدث".

وحصل الجناح المتألق على مساعدة من زميله جايلن براون صاحب 21 نقطة والذي نجح في تسجيل سلة حاسمة من خارج القوس في الثواني الاخيرة ليرفع الفارق إلى ست نقاط.

في المقلب الآخر، وفي مباراته الثانية منذ عودته من الإصابة بعدما غاب لفترة 21 مباراة بسبب التواء في ركبته اليسرى، حافظ دورانت على أمل الفوز لفريقه بتسجيله 37 نقطة و8 تمريرات حاسمة و6 متابعات، علماً بأنه لعب إلى جانب زميله كايري إيرفينغ (19 نقطة) للمرة الرابعة فقط هذا الموسم.

واحتاج دورانت إلى 33 نقطة لتخطي حاجز الـ 25 ألف نقطة، لكنه مع 37 نقطة وصل إلى 25004 نقاط، ليبلغ معدل تسجيله في المباراة الواحدة على الأقل 25 نقطة في موسمه الثالث عشر توالياً.

وعلى الرغم من الخسارة الرابعة توالياً لنتس في المركز التاسع، إلاّ أن الفريق استعاد رونقه بعودة نجومه، حيث يتوقع المدرب ستيف ناش تحسن الأداء في حال تم السماح لايرفينغ باللعب في نيويورك على الرغم من عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومشاركة الاسترالي بن سيمونز عقب استعادة لياقته.



44 نقطة لميدلتون

وتغلب ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية وبطل الموسم الماضي على فينيكس صنز متصدر الغربية والذي غاب عنه أكثر من لاعب بارز 132-122.

وتعملق خريس ميدلتون في صفوف الفائز بتسجيله 44 نقطة بينها 16 في الربع الأخير في مباراة متكافئة نسبيا بين الفريقين اللذين خاضا نهائي البلاي اوف الموسم الماضي ليرفع الفائز انتصاراته الى 40 هذا الموسم مقابل 25 خسارة. وأضاف جرو هوليداي 24 نقطة في حين اكتفى النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بـ19 نقطة علما بأنه طرد لارتكابه ستة أخطاء فنية.

وثأر ميلووكي بالتالي من خسارته أمام فينيكس بنتيجة قاسية 107-131 في 10 شباط/فبراير الماضي.

وخاض فينيكس المباراة في غياب نجميه كريل بول المصاب بكسر في ابهامه وديفن بونكر بسبب بروتوكول فيروس كورونا، وكان دياندري ايتون أفضل مسجل في صفوفه مع 30 نقطة.

وأشاد مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر بميدلتون وقال "إنه مسجل جيد، يقوم بالتمريرة السهلة، يقرأ اللعبة جيدا ويتخذ القرارات السليمة. كل فريق يحتاج الى عرض جيد من أفضل لاعبيه، ولقد قام بجهد كبير".

وقاد الكرواتي بويان يوغدانوفيتش فريقه يوتا جاز الى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116-103 بتسجيله 35 نقطة بينها 11 رمية ثلاثية، ونجاحه في 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على تورونتو رابتورز 104-96، ونيويورك نيكس على لوس أنجلوس كليبرز 116-93، وواشنطن ويزاردز على إنديانا بايسرز 133-123 ودنفر ناغتس على نيو أورليانز بيليكانز 138-130 بعد التمديد وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 123-112.