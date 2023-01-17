تايتوم وسلتيكس يواصلان التحليق في الصدارة

في تشارلوت، حيث ألقى لوثر كينغ خطابًا في عام 1960 بعنوان "الأسود والحلم الأمريكي"، معلناً "لدي حلم" الذي ظل مشهورا بعد ثلاث سنوات تقريبًا، فرض تايتوم نفسه نجما بتسجيله 51 نقطة مع تسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وقال تايتوم عقب المباراة "بدونه (لوثر كينغ)، لم يكن يإمكاني فعل ما أفعله وأحقق حلمي".

وتفوق سلتيكس منذ بداية المباراة ووسع الفارق الى 17 نقطة مطلع الربع الثالث لكن تشارلوت نجح في العودة وتقليصه الى نقطتين بفضل تألق جايلن ماكدانيالز (26 نقطة) ولاميلو بال (25 نقطة)، لكن تايتوم أعاد السيطرة إلى فريقه في اللحظات الحاسمة بثلاث ثلاثيات متتالية منهياً الربع الأخيرة بتسجيله 18 نقطة.

ويملك سلتيكس أفضل غلة هذا الموسم برصيد 33 فوزاً في 45 مباراة ويتربع صدارة الدوري والمنطقة الشرقية.

باكس يستعيد توازنه

وفي ميلووكي، استعاد باكس، بطل 2021، توازنه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه إنديانا بيسرز 132-119 فعزز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية.

ويدين باكس بفوزه إلى جونيور هوليداي الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، معوضاً غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي فضل المدرب مايك بادنهولزر إراحته.

ووريرز يعود إلى سكة الانتصارات

في واشنطن، حيث أعلن الناشط الحقوقي عن كتابه الشهير "لدي حلم" في 28 أغسطس 1963، عاد غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم محرجة في خمس مباريات، عندما تغلب على مضيفه ويزاردز 127-118 بفضل نجمه ستيفن كوري صاحب 41 نقطة بينها 12 حاسمة في الربع الأخير.

وقال كوري "هذا كل ما يتطلبه الأمر في هذه المرحلة لمحاولة تصحيح المسار واستعادة ديناميكية جيدة".

وبرز جوردان بول وداريموند غرين أيضا في صفوف ووريرز، فسجل الأول 32 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف الثاني 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وغاب النجم الآخر كلاي تومسون بقرار من المدرب ستيف كير.

جيمس ينعش آمال ليكرز

وتابع "الملك" ليبرون جيمس تألقه وأنعش آمال فريقه لوس أنجليس ليكرز في المنافسة على بطاقة البلاي أوف عندما قاده الى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 140-132 في لوس أنجليس حيث هدَّأ لوثر كينغ النفوس بعد أعمال الشغب في واتس في عام 1965.

وكان جيمس حاسماً بتسجيله 48 نقطة مع ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة، وبات على بعد 318 نقطة ليصبح أفضل هداف في التاريخ متقدماً على كريم عبد الجبار (38.387).

في كليفلاند، انتظر كافالييرز، خامس المنطقة الشرقية، الربع الأخير لحسم مواجهته أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز ثالث الغربية 113-103 بفضل 12 نقطة لداريوس غارلاند صاحب 30 نقطة في المباراة مع 11 تمريرة حاسمة.

وعلى غرار سلتيكس في الشرقية، واصل ممفيس غريزلير التغريد خارج السرب في الغربية عندما حقق فوزه العاشر تواليا والـ30 في 43 مباراة هذا الموسم بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 136-106 في ممفيس حيث اغتيل لوثر كينغ في الرابع من نيسان/أبريل 1968.

وتألق كل من جا مورانت (29 نقطة) وديزموند بين (28 نقطة) في صفوف الفائز.

في نيويورك، حيث قدم لوثر كينغ نداءًا قويًا ضد حرب فيتنام في عام 1967، احتاج تورونتو رابتورز الى التمديد للتغلب على مضيفه نيويورك نيكس 123-121 بفضل فريد فانفيلت صاحب 33 نقطة وثماني تمريرات حاسمة).

في أتلانتا حيث وُلد مارتن لوثر كينغ جونيور في 15 كانون الثاني/يناير 1929، حقق هوكس انتصارًا ثالثًا على التوالي على حساب ميامي هيت 121-113، بفضل ديجونت موراي (28 نقطة وسبع تمريرات حاسمة).