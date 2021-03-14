تألق أنتيتوكونمبو وهاردن في أمسية الـ"تريبل دابل"



وحقق خمسة لاعبين الأحد "تريبل دابل"، أي وصلوا إلى 10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها، وهو أمر لم يحصل سابقاً في يوم واحد.

ورغم تألق ملك الـ"تريبل دابل" راسل وستبروك بتسجيله 42 نقطة مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، خرج نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس سابقاً خاسراً من مواجهة فريقه الجديد واشنطن ويزاردز وميلووكي باكس 119-125، بعدما افتقد إلى جهود زميله برادلي بيل، أفضل مسجل في الدوري حتى الآن، بسبب إصابة في الركبة.

وحقق وستبروك الـ"تريبل دابل" للمرة الحادية عشرة هذا الموسم، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لتجنيب ويزاردز السقوط على أرضه، بعدما عجز عن الحد من خطورة أنتيتوكونمبو الذي حقق بدوره الـ"تريبل دابل" للمباراة الثانية توالياً والسادسة هذا الموسم، بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

ورأى مدرب باكس مايك بودنهولزر أن ما قام به ميدلتون "حسم المباراة"، مضيفاً "عندما يتحدث المرء عن الفوز بالمباريات من خلال الدفاع، فهذا ما تمكنا من فعله".

وعزّز باكس مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بفارق مباراتين عن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر ومباراة ونصف خلف بروكلين نتس الثاني الذي حقق فوزه الثاني عشر في آخر 16 مباراة بتغلبه على ضيفه ديترويت بيستونز 100-95 بفضل جهود هاردن بشكل خاص.

وسجل هاردن 12 من نقاطه الـ24 في الربع الأخير، وأضاف 10 متابعات مع 10 تمريرات حاسمة، ليحقق الـ"تريبل دابل" التاسع له بقميص فريقه الجديد والـ55 في مسيرته.



وقال هاردن بعد اللقاء الذي سجل فيه إيرفينغ 18 نقطة ودياندري جوردان 14 مع 9 متابعات، إنّه "كان يتوجب عليّ أن أكون عدائياً، الأمور لم تكن تسير بالشكل المناسب بالنسبة لنا على الصعيد الهجومي، أعتقد أننا لعبنا بقوة دفاعيا وهذا الأمر أعطى ثماره".

وعلى غرار وستبروك، أنتيتوكونمبو وهاردن، جقق جوليوس راندل الـ"تريبل دابل" الثاني له هذا الموسم وساهم في قيادة نيويورك نيكس لفوزه العشرين على حساب مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 119-97.

وسجل راندل 26 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليصبح أول لاعب من نيكس يحقق "تريبل دابل" أكثر من مرة في الموسم الواحد منذ مارك جاكسون موسم 1987-1988.

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس اللاعب الآخر الذي حقق "تريبل دابل" في أمسية الأحد وذلك للمرة الخامسة له هذا الموسم، بتسجيله 22 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة في المباراة التي فاز بها فريقه إنديانا بيسرز على فينيكس صنز 122-111 على أرض الأخير.

كما برز في صفوف بيسرز مالكوم بروغدون بتسجيله 25 نقطة، وأضاف كاريس ليفيرت 13 في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد الذي انتقل اليه من بروكلين في صفقة التبادل الكبيرة التي شهدت حصول الأخير على هاردن من هيوستن.

وفي أبرز المباريات الأخرى، أوقف دالاس مافريكس مسلسل انتصارات مضيفه دنفر ناغتس عند خمس مباريات على التوالي، بالفوز عليه 116-103 بفضل جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش (21 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة) واللاتفي كريستابس بورزينغيس (25 نقطة)، وذلك رغم تألق الصربي نيكولا يوكيتش.

وفاز تشارلوت هورنتس على تورونتو رابتورز 114-104 بقيادة لاميلو بول وأتلانتا هوكس على ساكرامنتو كينغز 121-106، كما قاد المخضرم كارميلو أنتوني بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 125-121.



