تأكيد إصابة دورانت بإلتواء في الرباط الجانبي للركبة

وقال نتس في رسالة على تويتر: "بعد أن خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي هذا الصباح، تمّ تشخيص إصابة كيفن دورانت بالتواء في الرباط الجانبي الأنسي في ركبته اليسرى"، ولم يكشف نتس عن مدة غياب دورانت عن الملاعب.



وأضاف بيان نتس: "يجب أن يعود إلى طاقته الكاملة بعد فترة من إعادة التأهيل، وسنعلن أخبار عودته في الوقت المناسب".



أصيب دورانت قبل 5.44 دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو يعاني من الأوجاع بعد اصطدامه بزميله بروس براون ليطلب لاحقاً الخروج من الملعب.



وكان دورانت الذي يتصدر ترتيب الهدّافين في الدوري بمعدل 29.7 نقطة في المباراة، سجل 12 نقطة في الربع الأول ليساهم في تقدم فريقه 32-22.