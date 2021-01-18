تأجيل مباراة خامسة توالياً لواشنطن ويزاردز

تسبب تفشي كورونا المستجد في صفوف واشنطن ويزاردز مع إصابة ستة من لاعبيه بالفيروس وما ترافق مع ذلك من تتبع لحالات المخالطة، بتأجيل مباراته المقررة الأربعاء في ملعب تشارلوت هورنتس، وذلك بحسب ما أفادت الإثنين رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وباتت مباراة الأربعاء الخامسة تواليا التي تتأجل بالنسبة لواشنطن في غضون ثمانية أيام لأن ليس باستطاعة الفريق أن يؤمن الحد الأدنى اللازم من عدد اللاعبين وقدره ثمانية، وفقا لبروتوكولات الدوري المتعلقة بـ"كوفيد-19".

وارتفع بذلك عدد المباريات المؤجلة بسبب الفيروس منذ انطلاق الموسم الجديد في 22 كانون الأول/ديسمبر الى 15، بينها 14 خلال الأيام الـ11 الأخيرة بدءا من 10 كانون الثاني/يناير.

وستكون المباراة التالية لواشنطن على الروزنامة الجمعة في ملعب ميلووكي باكس، على أمل ألا تلقى نفس مصير مبارياته ضد يوتا جاز (الأربعاء الماضي) وديترويت بيستونز (الجمعة) وكليفلاند كافالييرز (مباراتان الأحد واليوم الإثنين).

وأبدى مدرب واشنطن سكوت بروكس ثقته بالقرار الذي اتخذته رابطة الدوري بلعب مباريات الموسم في ملاعب الفرق عوضا عن فقاعة مشابهة لتلك التي استكمل فيها الموسم الماضي في مجمع وورلد ديزني في أورلاندو.

وقال بروكس "ما زلنا نثق برابطة الدوري والخبراء الطبيين، العلم وكل من يقف خلفه. سيضعوننا في أفضل موقع ممكن. كنا ندرك بأننا سنواجه بعض المطبات على الطريق. يجب ان نواصل مشوارنا. من المؤكد أنها كانت أياما صعبة بالنسبة لنا، لكن يتوجب علينا موصلة العمل معا والمضي قدما".

وقامت رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره.

وأشارت الرابطة الى أن الإجراءات الجديدة فرضت "ردا على زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وزيادة طفيفة بين فرق الدوري الاميركي للمحترفين التي تتطلب الحجر الصحي للاعبين".

ويتعين حاليا على اللاعبين والأجهزة الفنية البقاء في مقر إقامتهم في جميع الأوقات خلال خوض النادي لمبارياته البيتية باستثناء التوجه الى صالة اللعب والمنشآت الرياضية الخاصة بفرقهم أو ممارسة الأنشطة الأساسية، باستثناء الظروف الاستثنائية.

وخلال السفر، لا يمكنهم مغادرة الفندق، باستثناء الذهاب للتدريب واللعب في الصالة أو في حالة الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء الفندق.