تأجيل مباراة تورونتو وشيكاغو بسبب "كوفيد-19"

وقالت الرابطة إنه ثبتت إيجابية فحوصات أعضاء من فريق رابتورز بكوفيد-19، من دون تحديد هويتهم أو إذا ما كانوا لاعبين أو أعضاء في الجهاز الفني، فيما أشارت إلى إجراء تتبع لعمليات الاختلاط.

وغاب النجم الكاميروني باسكال سياكام وستة من الطاقم التدريبي لرابتورز، بينهم المدرب نيك نورس، الجمعة أمام هيوستن روكتس، لالتزامهم ببروتوكولات كوفيد-19 في الحجر الصحي.

وأشارت شبكة "إي أس بي أن" الرياضية إن سياكام سيبقى محجوراً حتى مباراة "كل النجوم" المرتقبة.

ووفقاً للبروتوكولات الصحية في الدوري الأميركي للمحترفين، يخضع للحجر الصحي كل من جاءت نتيجته إيجابية بالفيروس، أو كان على اتصال وثيق بشخص مصاب.

