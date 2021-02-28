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الدوري الأميركي للمحترفين

تأجيل مباراة تورونتو وشيكاغو بسبب "كوفيد-19"

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أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة الأحد، تأجيل المباراة المقررة اليوم الأحد بين تورونتو رابتورز وشيكاغو بولز، لتعذّر تأمين العدد الأدنى من ثمانية لاعبين لدى الأول جراء تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

AFP

وقالت الرابطة إنه ثبتت إيجابية فحوصات أعضاء من فريق رابتورز بكوفيد-19، من دون تحديد هويتهم أو إذا ما كانوا لاعبين أو أعضاء في الجهاز الفني، فيما أشارت إلى إجراء تتبع لعمليات الاختلاط.

وغاب النجم الكاميروني باسكال سياكام وستة من الطاقم التدريبي لرابتورز، بينهم المدرب نيك نورس، الجمعة أمام هيوستن روكتس، لالتزامهم ببروتوكولات كوفيد-19 في الحجر الصحي.

وأشارت شبكة "إي أس بي أن" الرياضية إن سياكام سيبقى محجوراً حتى مباراة "كل النجوم" المرتقبة. 

ووفقاً للبروتوكولات الصحية في الدوري الأميركي للمحترفين، يخضع للحجر الصحي كل من جاءت نتيجته إيجابية بالفيروس، أو كان على اتصال وثيق بشخص مصاب.
 

تورونتو رابتورز شيكاغو بولز الدوري الأميركي للمحترفين فيروس كورونا
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