تأجيل خمس مباريات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

وثبتت صباح الأحد إصابة خمسة لاعبين لكليفلاند كافالييرز، بينهم لاعب الارتكاز جاريت ألين، بكوفيد-19 وانضموا إلى إيفان موبلي وإيزاك أوكورو في قائمة اللاعبين الخاضعين لبروتوكول مكافحة الوباء.

ودفع ذلك الرابطة إلى تأجيل اللقاء بين كافالييرز وأتلانتا هوكس المتأثرة صفوفه أيضاً بكوفيد خصوصاً صانع ألعابه النجم تراي يونغ الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية وتمّ إخضاعه للبروتوكول الصحي الأحد.

في المقابل، تقرّر تأجيل المباراتين المقبلتين لبروكلين نتس ضد دنفر ناغتس وواشنطن ويزاردز، بسبب خضوع عشرة لاعبين لبروتوكول مكافحة كوفيد، بينهم نجومه الثلاثة كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينغ الذي عاد للتو إلى صفوف الفريق.

وكان إيرفينغ مستبعداً من خوض المباريات البيتية لفريقه بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كوفيد، ولكن ناديه ينوي الآن إشراكه في مبارياته خارج القواعد، وبالتالي يجب أن يخرج من بروتوكول مكافحة الوباء.

ولن يواجه نتس دنفر ناغتس الأحد وواشنطن ويزاردز الثلاثاء، في حين أنّ لاعبيه لاماركوس ألدريدج، بروس براون، بول ميلساب، ديان بيمبري، جيفون كارتر وجيمس جونسون مدرجون أيضًا في "قائمة كوفيد".

كما تمّ تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمع بين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونيو أورليانز بيليكانز، بعد وضع لاعبي الأول أندريه دروموند وشايك ميلتون ضمن بروتوكول مكافحة كوفيد الأحد، حيث انضما إلى جورج نيانغ.



