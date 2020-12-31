بيكي هامون تدخل تاريخ الـ"NBA" من أوسع أبوابه

وحصل بوبوفيتش على مخالفتين فنيتين مع تبقي ثلاث دقائق و56 ثانية بالربع الثاني خلال خسارة سبيرز 121-107 من لوس أنجليس ليكرز مساء الأربعاء.

وقالت هامون "لم أدخل الملعب الليلة وأنا أفكر في أنني سأكون المدربة لكن هكذا جرت الأمور وتعاملت مع الموقف وكنت أتمنى نتيجة مختلفة وبشكل عام كنت أود الفوز أكثر من أي شيء الليلة".

وكان سان أنطونيو متأخرا بفارق 11 نقطة عند طرد بوبوفيتش.

وأضافت هامون (43 عاما) "نحن مجموعة متحدة من المدربين المساعدين ونبذل كل جهد ممكن لمساعدة الفريق، تعاون بقية المساعدين معي من خلال الاقتراحات والمساعدة في التغييرات".

وتابعت "عند طرد بوب اتحدنا جميعا وتحولنا إلى فريق مختلف".

وأصبحت هامون مساعدة للمدرب في سبيرز منذ أغسطس/آب 2014 وخاضت مسيرة في اللعب لمدة 16 عاما ومثلت فريقي نيويورك ليبرتي وسان أنطونيو ستارز.

وواصلت "بالتأكيد هذه خطوة كبيرة ولحظة محورية وأنا جزء من هذه المنظومة منذ 2007 وقضيت 13 عاما في مؤسسة سبيرز وهذا وقت طويل، كما استثمر الفريق وقتا طويلا في تأسيسي وتطويري".