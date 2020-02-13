بوكر بدلاً من ليلارد المصاب في مباراة "كل النجوم"

وأعلن ليلارد، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري في ترتيب الهدافين هذا الموسم بمعدل 29.5 نقطة في المباراة الواحدة، انسحابه من مباراة "أول ستار" بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن خلال الخسارة أمام ممفيس غريزليز الأربعاء.

وقال ليلارد (29 عاماً) الذي تعرض للإصابة قبل 3:22 دقيقة من نهاية الربع الأخير "عندما حصلت الاصابة، شعرت بها...لم يكن هناك داع للبقاء على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة والمجازفة ومحاولة اللعب وجعلها أسوأ"، علماً أنه أنهى المباراة بـ20 نقطة و10 تمريرات حاسمة في 37 دقيقة.

سيمنح انسحاب ليلارد أول مشاركة لبوكر في الحدث السنوي في موسمه الخامس في الـ "NBA"، علماً أنه شارك وفاز في عام 2018 في مسابقة الرميات الثلاثية.

تشكل هذه الاصابة ضربة كبيرة لبلايزرز تاسع المنطقة الغربية، متخلفاً بمركز عن آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الاقصائية.

سيحل بوكر (23 عاماً) مكان مواطنه في فريق ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز الذي سيتواجه مع فريق الشرق بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.