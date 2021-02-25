بوكر بدلاً من ديفيس المصاب في مباراة كل النجوم

ومع تحديد اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، تعيّن على سيلفر اختيار بدلاء المصابين، في المباراة الاستعراضية التقليدية المقامة منتصف الموسم في 7 آذار/مارس في أتلانتا.

واختير ديفيس في التشكيلة الاحتياطية من قبل مدربي الأندية، لكنه سيغيب عن الحدث في ظل تعافيه من إصابة قوية في وتر أخيل ستبعده لمدة شهر عن الملاعب بحسب مسؤولي فريقه.

ويبلغ معدل تسجيل بوكر 24,7 نقطة و4,3 تمريرات حاسمة و3,8 متابعات، مع معدل تسجيل بنسبة 50,1 % هذا الموسم.

وساهم اللاعب البالغ 24 عاما مع زميله الموزع المخضرم كريس بول برفع رصيد صنز هذا الموسم الى 20 فوزا و10 خسارات، وهي أفضل بداية له بعد 30 مباراة في الدوري منذ موسم 2007-2008.

وسيتم تحديد التشكيلتين في مباراة كل النجوم يوم 4 آذار/مارس، حيث يتواجه فريقا كيفن دورانت (بروكلين نتس) وليبرون جيمس (لوس انجليس ليكرز)، صاحبا أكبر عدد من الأصوات، ويختار كل منهما 11 لاعبا في فريقه.