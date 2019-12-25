بوسطن يفسد فرحة تورونتو بمباراة عيد الميلاد

وتعود المباراة الأخيرة التي خاضها تورونتو في 25 كانون الأول/ديسمبر، إلى العام 2001 حينما خسر أمام مضيفه نيويورك نيكس. لكن الفريق الكندي الذي توج في الموسم الماضي باللقب الأول في تاريخه، استضاف مباراة اليوم، والتي تأتي ضمن سلسلة من خمسة لقاءات في دوري المحترفين بعد توقف المنافسات الثلاثاء للاحتفال بعيد الميلاد.

لكن هذا الموعد لم يلائم رابتورز الذي لا يزال دون الثلاثي المصاب الكاميروني باسكال سياكام والإسباني مارك غاسول ونورمان باول.

وتلقى تورونتو خسارته الثانية توالياً بعد خمسة انتصارات، بينما حقق بوسطن فوزه الرابع توالياً.

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر فريد فانفليت مع 27 نقطة، بينما اكتفى كايل لاوري بـ14 نقطة وثماني تمريرات حاسمة.

وأتى فوز بوسطن بعد مباراة سيطر عليها بشكل كبير لاسيما من منتصف الربع الأول، وقلب تأخره بفارق 10 نقاط، إلى تقدم كبير وصل الى 22 نقطة في الربع الأخير، قبل ان ينتهي اللقاء بفارق 16 نقطة.

وكان جايلن براون أفضل مسجل في المباراة، إذ منح بوسطن 30 نقطة وست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله كيمبا ووكر 22 نقطة وأربعة تمريرات حاسمة، والتركي كانتر 12 نقطة و11 متابعة.