بوسطن يعلن عن خضوع تاتوم للحجر الصحي

وكان تاتوم البالغ من العمر 23 عاماً والمتألق هذا الموسم بمعدل 25,6 نقطة و8,6 متابعات و3,8 تمريرات حاسمة في كل مباراة، استبعد لمدة أسبوعين في كانون الثاني/يناير الماضي عندما أصيب بالفيروس.

وبات تاتوم تاسع لاعب في بوسطن يخضع للحجر الصحي بعد التركي أنيس فريدوم (إينيس كانتر سابقًا)، الأنغولي برونو فرناندو، جاستن جاكسون، سي جي مايلز، آرون نسميث، جوش ريتشاردسون، دينيس شرويدر وغرانت وليامس.

واستبعدت رابطة الدوري حاليًا 124 لاعباً في سعيها لمواجهة عودة انتشار الوباء.

وكانت الرابطة وضعت الأحد جون كولينز (أتلانتا هوكس) ومايلز بريدجز وكودي مارتن وبي جي واشنطن (تشارلوت هورنتس) وصانع الألعاب لونزو بول (شيكاغو بولز) في الحجر الصحي.

وتنص قوانين رابطة الدوري على أنه يتعين على اللاعبين الذين يخضعون لبروتوكولات مكافحة "كوفيد-19" الدخول في عزل صحي لمدة عشرة أيام حتى يحصلوا على اختبارين سلبيين في فترة 24 ساعة.

