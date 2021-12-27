English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

بوسطن يعلن عن خضوع تاتوم للحجر الصحي

من قبل

أعلن نادي بوسطن سلتيكس الإثنين وضع نجمه جايسون تاتوم ضمن بروتوكول مكافحة فيروس "كوفيد-19" وبالتالي غيابه عن المباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز المقررة فجر الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

Reuters

وكان تاتوم البالغ من العمر 23 عاماً والمتألق هذا الموسم بمعدل 25,6 نقطة و8,6 متابعات و3,8 تمريرات حاسمة في كل مباراة، استبعد لمدة أسبوعين في كانون الثاني/يناير الماضي عندما أصيب بالفيروس.

وبات تاتوم تاسع لاعب في بوسطن يخضع للحجر الصحي بعد التركي أنيس فريدوم (إينيس كانتر سابقًا)، الأنغولي برونو فرناندو، جاستن جاكسون، سي جي مايلز، آرون نسميث، جوش ريتشاردسون، دينيس شرويدر وغرانت وليامس.

واستبعدت رابطة الدوري حاليًا 124 لاعباً في سعيها لمواجهة عودة انتشار الوباء.

وكانت الرابطة وضعت الأحد جون كولينز (أتلانتا هوكس) ومايلز بريدجز وكودي مارتن وبي جي واشنطن (تشارلوت هورنتس) وصانع الألعاب لونزو بول (شيكاغو بولز) في الحجر الصحي.

وتنص قوانين رابطة الدوري على أنه يتعين على اللاعبين الذين يخضعون لبروتوكولات مكافحة "كوفيد-19" الدخول في عزل صحي لمدة عشرة أيام حتى يحصلوا على اختبارين سلبيين في فترة 24 ساعة.
 

بوسطن سلتيكس نهائي الدوري الأميركي للمحترفين جايسون تاتوم
السابق NBA: يوكيتش يُعيد ناغتس إلى سك
اقرأ
NBA: يوكيتش يُعيد ناغتس إلى سكة الانتصارات
التالي

آخر الأحداث

>