بوسطن يحسم مواجهته الأولى مع تورونتو وكليبرز إلى الدور الثاني

حسم بوسطن سلتيكس مواجهته الأولى ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب في الدور الثاني من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نصف نهائي المنطقة الشرقية) في صالحه 112-94 الأحد، فيما لحق لوس أنجليس كليبرز بركب المتأهلين بتغلبه على دالاس مافريكس 111-97.

وفرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة على يوتا جاز عندما تغلب عليه 119-107 مدركا التعادل 3-3 في سلسلتهما في الدور الأول.

في المباراة الأولى، تألق في صفوف بوسطن سلتيكس كل من جايسون تاتوم وماركوس سمارت بتسجيلهما 21 نقطة مع تسع متابعات للأول، وأضاف كيمبا ووكر 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة ودانيال ثيس 13 نقطة مع 15 متابعة.

وتقدم بوسطن بسرعة 11-3 بينها خمس نقاط لجايلين براون قبل ان يوسع الفارق الى 25-13 بعد مرور 7 دقائق عندما ارتكب صانع ألعاب تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام خطأه الفني الثالث.

وأنهى بوسطن الربع الأول متقدما بفارق 16 نقطة (39-23) بفضل 10 نقاط لماركوس سمارت و9 نقاط لبراون.

وقلص رابتورز الفارق الى 9 نقاط في الربع الثاني لكن بوسطن عاد وتقدم بفارق أكثر من 20 نقطة في مطلع الربع الثالث وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وكان كايل لاوري أفضل مسجل في صفوف حامل اللقب برصيد 17 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة علما بأنه عانى من آلام في كاحله الايسر، وأضاف البديل الإسباني سيرج إيباكا 15 نقطة وسياكام 13 نقطة.

وكان الفريقان يخوضان أول مباراة لهما منذ الأحد الماضي علما بان الدوري توقف على مدى ثلاثة أيام منتصف الأـسبوع بسبب قرار مقاطعة المباريات احتجاجا على حادثة كينوشا في ويسكونسن حيث أطلق أحد عناصر الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وعلق مدرب بوسطن براد ستيفنس على هذه الحادثة بقوله قبل المباراة "ثمة قلوب جريحة في مختلف أنحاء البلاد. كان الأمر رائعا التواجد مع اللاعبين خلال هذا الأسبوع ومميزا للعمل معهم بشكل يومي".

وأشاد ستيفنس بسمارت قائلا "ماركوس اليوم كان لا يصدق. كل لاعبينا لعبوا بشكل رائع وحماس كبير. علينا فقط تحسين بعض الأشياء".

في المقابل، قال لاوري "لم نلعب بشكل جيد بما يكفي لتحقيق الفوز. كان يتعين علينا القيام بالتغطية الدفاعية بشكل جيد، وأن نترجم محاولاتنا بشكل أفضل".

كليبرز إلى الدور الثاني

بلغ لوس أنجليس كليبرز الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الغربية) بفوزه على دالاس مافريكس 111-97 ليحسم السلسلة في صالحه 4-2، فيما فرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة على يوتا جاز عندما تغلب عليه

في المباراة الاولى، قاد النجم كواهي لينارد كليبرز الى حسمه التأهل وتفادي المباراة الفاصلة عندما حقق "دابل دابل" بتسجيله 33 نقطة مع 14 متابعة، وساعده بول جورج الذي استعاد مستواه بتسجيله 15 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وقال لينارد المتوج باللقب وجائزة أفضل لاعب في الأدوار النهائية العام الماضي مع رابتورز "قمت فقط باستغلال الفرص التي سنحت لي بثقة ونجحت في ترجمتها. طالبت زملائي فقط بتمرير الكرة إلى وتعاملت معها بثقة".

وضرب دالاس بقوة في بداية المباراة بحسمه الربع الاول في صالحه 34-29، قبل أن ينتفض كليبرز ليكسب الارباع الثلاثة المتبقية 27-17 و28-23 و26-23 على التوالي.

وعلق لينارد الذي سجل 30 نقطة على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي، قائلا "يجب الحفاظ على التركيز عندما تكون متخلفا في النتيجة، والاستمرار في القتال عندما تكون متقدما فيها".

ويلتقي كليبرز في الدور الثاني مع دنفر ناغتس او يوتا جاز اللذين سيخوضان الثلاثاء مباراة سابعة فاصلة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.

وتابع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه في البلاي أوف وكان على بعد تمريرة حاسمة ومتابعة لتحقيق تريب دابل بعدما سجل 38 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لقيادة فريقه مافريكس الذي استمر غياب نجمه العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس بسبب إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها في المباراة الاولى من السلسلة، إلى الفوز وفرض مباراة سابعة فاصلة.

دنفر يفرض مباراة فاصلة

وفرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة على يوتا جاز عندما تغلب عليه 119-107 مدركا التعادل 3-3 في سلسلتهما في الدور الأول.

ويدين دنفر ناغتس بفوزه إلى نجمه جمال موراي الذي سجل 50 نقطة وبات رابع لاعب يسجل 50 نقطة أو أكثر مرتين في سلسلة واحدة من البلاي أوف.

ولحق موراي بالنجميبن السابقين مايكل جوردان وألن إفرسون والنجم الحالي ليوتا جاز دونوفان ميشتل الذي حقق هذا الانجاز الاسبوع الماضي واكتفى مساء الاحد بتسجيل 44 نقطة فقط.

وبدا واضحا التأثر الشديد لموراي بعد المباراة ووجد صعوبة التعليق على إنجازه، وأشار إلى حذائه حيث ظهرت صورتان لجورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض في 25 أيار/مايو، وبريونا تايلور، امرأة سوداء قتلت على يد الشرطة في آذار/مارس الماضي في شقتها.

وقال موراي الذي حقق ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات "هذا الحذاء مهم بالنسبة لي"، مضيفا "أستخدم هذا الحذاء كرمز لمواصلة القتال. (...) يساعدني في العثور على القوة لمواصلة القتال في هذا العالم".

ويعود الفضل في فوز ناغتس أيضا إلى الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وجيرامي غرانت الذي أضاف 18 نقطة.

وكانت الأفضلية ليوتا جاز في بداية المباراة بحسمه الربع الاول في صالحه بفارق ست نقاط (36-30)، لكن ناغتس قلب الطاولة في الأرباع الثلاثة المتبقية بحسمها 31-20 و27-23 و31-28 على التوالي.

