بوسطن يتجاوز ميلووكي بفوز كبير وغولدن ستايت يروّض هيوستن

استهل بوسطن سلتيكس الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز كبير في معقل ميلووكي باكس 112-90 الأحد في المنطقة الشرقية.

لم يقدم ميلووكي بين جماهيره المستوى الذي خوله انهاء الموسم المنتظم في الصدارة، وذلك بعدما نجح بوسطن في الرقابة التي فرضها على النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 22 نقطة لكنه اكتفى بسبع محاولات ناجحة من أصل 21 وانتظر حتى الدقيقة الأولى من الربع الثاني ليسجل سلته الأولى.

وفرض بوسطن رقابة لصيقة على النجم اليوناني المرشح مع لاعب هيوستن روكتس جيمس هاردن للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري، ودافع عليه بلاعبين وحتى ثلاثة في بعض الأحيان.

وبقيادة الثنائي كايري إيرفينغ (26 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة) وآل هورفورد (20 مع 11 متابعة) ومساهمة جايلن براون (19 نقطة) وغوردون هايوورد (13)، تسيد بوسطن اللقاء وتقدم سريعا على ضيفه بفارق 11 نقطة 21-10، ثم وسعه الى 15 نقطة 40-25 قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتطرق إيرفينغ الى أهمية البداية التي حققها فريقه في معقل مليووكي، بالقول "بدأنا اللقاء بعدوانية كبيرة واتخذنا القرارات الصحيحة في كل مرة كانت الكرة بحوزتنا. أردنا أن نبعث رسالة قوية. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

لكن ميلووكي الذي لم يلعب منذ الإثنين بعد حسمه مواجهته في الدور الأول مع ديترويت بيستونز 4-صفر، انتفض بعد ذلك بتسجيله 15 نقطة متتالية دون رد من ضيفه، بينها ثلاث ثلاثيات من الإسباني-المونتينيغري نيكولا ميروتيتش، ما سمح له بتقليص الفارق حتى نقطتين 52-50 مع نهاية الشوط الأول.

إلا أن انتفاضة أصحاب الأرض الذين يخوضون الدور الثاني من البلاي اوف للمرة الأولى منذ 2001، لم تدم في الربع الثالث بعدما عاد بوسطن للابتعاد عنه بتسجيله 9 نقاط متتالية دون رد من مضيفه، ثم وسع الفارق حتى 21 قبل أن يستقر في النهاية على 22 نقطة في ختام المواجهة الأولى من هذه السلسلة التي تشكل اعادة للدور الأول من الموسم الماضي حين فاز سلتيكس 4-3 في طريقه الى نهائي المنطقة الشرقية الذي خسره أمام ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند كافالييرز.

لكن أفضلية الملعب هذه المرة لصالح ميلووكي الذي كان صاحب أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم، وفي حال ذهبت المواجهة مرة أخرى الى مباراة سابعة، فسيكون الحسم على ملعب باكس.

وتقام المباراة الثانية في هذه السلسلة على ملعب ميلووكي ايضا الثلاثاء، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع يتأهل الى الدور التالي، وفي هذه الحالة نهائي المنطقة الشرقية التي ستجمع بوسطن أو ميلووكي بالفائزة من مواجهة تورونتو رابتورز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (1-صفر للأول).

الـ"ووريرز" يتخطى روكتس بصعوبة في الامتحان الأول

في أول مواجهات سلسلة نصف النهائي بالمنطقة الغربية وفي الصالة الشهيرة "أوراكل أرينا" نجح غولدن ستايت ووريرز بقيادة نجمه كيفن دورانت في تجاوز "عناد" ضيفه هيوستن روكتس بصعوبة بالغة وبنتيجة (104-100).

وجاءت تفاصيل الأرباع الأربعة كالتالي، 19-28 و 34-25 و23-30 و24-21.

وشهدت المواجهة تألقاً منقطع النظير لنجم ووريرز كيفن دورانت (35 نقطة) إضافة إلى مساهمات زميله دريموند غرين (9 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، في حين لم تكتف الـ35 نقطة التي دوّنها نجم روكتس الأول جيمس هاردن في تجنيب فريقه الخسارة.