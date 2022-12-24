بوسطن سلتيكس يحقق فوزاً مستحقاً على تمبروولفز

أضاف جايسون تايتوم 30 نقطة لسلتيكس، لتكون هذه المباراة رقم 17 التي يسجل فيها إلى جانب براون كل منهما 30 نقطة.

أهدر براون أول سبع محاولات ثلاثية ولكن الزخم تغير بعد أن سجل في بداية الربع الأخير.

وسقط ميلووكي باكس أمام بروكلين نتس 118-100.

وسجل كيفن دورانت 24 نقطة ونجح بروكلين نتس في الحد من خطورة العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (باكس) وحرمه من تسجيل أي نقطة في الربع الأخير.

وأكمل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز نتائجه الرائعة محققًا الفوز بنتيجة 119-114 على لوس أنجليس كليبرز.

سجل الكاميروني جويل إمبيد 44 نقطة وحقق جيمس هاردن 21 تمريرة حاسمة، هي الاعلى في مسيرته، في طريقه الى تريبل دابل (20 نقطة و11 متابعة).

كان كواهي لينارد الأفضل في كليبرز مع 28 نقطة، فيما أضاف بول جورج 22 ولكن خمس نقاط فقط في الشوط الثاني.

وسجل ديمار ديروزن مع صافرة النهاية ليمنح شيكاغو بولز فوزًا مثيرًا 118-117 على نيويورك نيكس.

سجل آر جاي باريت لاعب نيكس أعلى رصيد له هذا الموسم مع 44 نقطة فيما كان زاك لافين الأفضل في بولز مع 33 نقطة.

وحقق أورلاندو ماجيك الفوز بنتيجة 133-113 على سان أنتونيو سبيرز الجريح.

كان كول أنتوتي الأفضل في المباراة مع 23 نقطة من الاحتياط فيما أضاف الالماني فرانتس فاغنر 21.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس للفوز 120-107 على بورتلاند ترايل بلايزرز مسجلاً 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

انتصر ممفيس غريزليز بنتيجة 125-100 على فينيكس صنز بفضل 24 نقطة و10 متابعات لجارين جاكسون جونيور. كما ساهم براندون كلارك بالأرقام نفسها مسجلاً 10 من 10 عن الرميات الحرة.

وتعافى نيو أورليانز بيليكانز من تأخره بفارق تسع نقاط ليحقق فوزًا مثيرًا في التمديد 128-125 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

في غياب النجم زيون وليامسون، كان تراي مورفي الأفضل مع 23 نقطة.

حقق واشنطن ويزاردز فوزًا مفاجئًا على ساكرامنتو كينغز 125-111 بقيادة كايل زوما الذي أحرز 32 نقطة.

سجل ليبرون جيمس 34 نقطة ولكن ذلك لم يكن كافيًا للوس أنجليس ليكرز الذي سقط 134-130 ضد تشارلوت هورنتس.





