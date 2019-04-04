بوبوفيتش المطرود بعد دقيقة يشهد سقوطا قاسيا لسبيرز

تلقى سان أنتونيو سبيرز خسارة قاسية بفارق 28 نقطة 85-113 أمام مضيفه دنفر ناغتس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة شهدت بعد نحو دقيقة من انطلاقها، طرد مدرب الضيوف المخضرم غريغ بوبوفيتش.

وخرج المدرب البالغ 70 عاما، من الملعب بعد 63 ثانية فقط على بداية مباراة الأربعاء، بعدما حصل على خطأين فنيين وتجادل مع الحكم مايك آيوتي، واعترض على عدم احتساب خطأ على لاعبه لاماركوس ألدريدج.

وبحسب موقع "سبورتسنت ستاتس" للإحصاءات الرياضية الأميركية، كانت حالة الطرد هذه "الأسرع لمدرب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين"، وأسرع من الرقم السابق الذي يعود الى فليب صاندرز الذي طرد بعد 1:46 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه السابق واشنطن ويزاردز ضد بوسطن سلتيكس في الثاني من كانون الثاني/يناير 2012.

وكان بوبوفيتش الذي أصبح في كانون الثاني/يناير، ثالثا على لائحة أكثر المدربين فوزا في مباريات الدوري، قد طلب وقتا مستقطعا مبكرا لفريقه بعد تأخره صفر-5، قبل أن يدخل في جدال مع الحكم امتد الى أرض الملعب، بدلا من أن يبقى المدرب في القسم الخاص بفريقه خارج الخط.

وكان هذا التقدم مؤشرا على ما ستكون عليه المباراة بالنسبة الى سان أنتونيو، اذ فشل في تخطي مضيفه ولو بنقطة واحدة طوال مراحل اللقاء. وأنهى دنفر الربع الأول لصالحه (28-24)، ومثله الربع الثاني (33-19) والثالث (25-21) والأخير (27-21).

وتمكن دنفر من تحقيق فارق وصل الى 30 نقطة، معولا بشكل أساسي على الصربي نيكولا يوكيتش الذي اقترب من تحقيق "تريبل دبل"، لكنه أنهى المباراة مع 20 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات.

وأضاف كل من مونتي موريس وماليك بيزلي 19 نقطة لدنفر، بينما ساهم جمال موراي بـ 14 نقطة وست متابعات و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان ألدريدج ولوني ووكر الأفضل في صفوف سان أنتونيو، مع تسجيل كل منهما 16 نقطة.

وحقق ناغتس فوزه الـ52 مقابل 26 خسارة هذا الموسم، وبقي ثانيا في ترتيب المنطقة الغربية، على مسافة قريبة من غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين ومتصدر الترتيب (53 فوزا و24 خسارة).

الى ذلك، ألحق هيوستن روكتس خسارة قاسية بمضيفه لوس أنجليس كليبيرز بنتيجة 135-103، في مباراة تعاون خلالها نجما الفائز جيمس هاردن وكريس بول على تسجيل 60 نقطة.

وأنهى هاردن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، مباراة الأربعاء مع 31 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، بينما أضاف بول 29 نقطة وأربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وحمل فوز هيوستن الرقم 51 هذا الموسم مقابل 28 خسارة، وبه تمكن من الحفاظ على أفضليته في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية، على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز الذي حقق أمس أيضا فوزه الـ50 (مقابل 28 خسارة)، وذلك على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 116 - 89.

وفي بقية المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 110-108، وأتلانتا هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-122، وتورونتو رابتورز على بروكلين نتس 115-105، وبوسطن سلتيكس على ميامي هيت 112-102، ويوتا جاز على فينيكس صنز 118-97، وتشارلوت هورنتس على نيو أورليانز بيليكانز 115-109، وإنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 108-89، وأورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 114-100، وشيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 115-114.



