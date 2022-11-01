بروكلين نتس ينفصل عن مدربه ستيف ناش

وقال في بيان "وافق بروكلين نتس والمدرب ستيف ناش على الانفصال. سيتم اتخاذ قرار بشأن المدرب التالي للفريق في المستقبل القريب".

وتوجه مدير عام النادي اللاعب النيوزلندي السابق شون ماركس بالشكر "لستيف على كل ما قدمه الى مؤسستنا خلال الموسمين الماضيين"، مضيفاً "منذ أن أصبح مدرباً، واجه ستيف عدداً من التحديات غير المسبوقة ونحن ممتنون بصدق لقيادته وصبره وتواضعه طوال فترة عمله".

وأقر "على الصعيد الشخصي، كان قراراً صعباً للغاية. لكن بعد الكثير من المداولات والتقييم حول كيفية بدء الموسم، اتفقنا على أن التغيير ضروري في هذا الوقت...".

