براون يقود سلتيكس لتخطي بيليكانز وفرض هيمنته في الصدارة



وفي آخر استعداداته للمواجهة المرتقبة مع بروكلين نتس الخميس، قدّم بوسطن أداء متماسكاً ونجح بالتفوّق على بيليكانز ثالث ترتيب المنطقة الغربية.

وستكون المباراة المقبلة لبوسطن، صاحب أربعة انتصارات متتالية، منتظرة أمام نتس، كونه يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية (30-12) ونتس يحاول مطاردته (27-13).

وفيما يبلغ معدل براون قرابة 27 نقطة في المباراة هذا الموسم، حمل فريقه الأربعاء على كتفيه مسجلاً 15 من 21 محاولة ومضيفاً 12 متابعة.

قال براون بعد الفوز "هذا موسم طويل، هناك الكثير من كرة السلة، يوماً بعد يوم، يجب أن تكون جاهزاً لتقوم بعملك".

وما أرهق بيليكانز الهجوم المتوازن لبوسطن، إذ أضاف النجم جايسون تايتوم 31 نقطة و10 متابعات والبديل مالكولم بروغدون 20 نقطة وآل هورفورد 14، فيما غاب عن الفائز الأساسيان ماركوس سمارت وروبرت وليامس 3.

ولدى الخاسر الذي افتقد المصابين زيون وليامسون وبراندون إينغرام، برز سي جاي ماكولوم مع 38 نقطة، وأضاف ناجي مارشال 18.

مطاردة ميلووكي

وتابع ميلووكي باكس مطاردته لمتصدري الشرقية، بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 114-105، بقيادة الموزّع جرو هوليداي صاحب 27 نقطة.

واكتفى النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بأدنى رصيد له هذا الموسم (7 نقاط)، لكنه أضاف 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وكان هوليداي أحد خمسة لاعبين من باكس يسجل 10 نقاط أقله، فأضاف لاعب الارتكاز بروك لوبيز 20 نقطة و12 متابعة.

وبدا ميلووكي في سيطرة تامة على المباراة مطلع الربع الثاني، وتقدّم بفارق 24 نقطة في الثالث في طريقه لتحقيق فوز روتيني.

لكن أتلانتا كاد يقلب الطاولة، عندما عوّض الفارق بل تقدّم 103-101 على خصمه بعد كرة طائرة من الصربي بوغدان بوغدانوفيتش. أعاد لوبيز تقدّم باكس برمية ثلاثية منحت فريقه التقدم 104-103، ثم قبض على مكامن اللحظات الأخيرة محققاً الفوز.

قال هوليداي بعد فوز باكس "نحن قادرون على الصمود، ولا نحبّ أن نخسر".

تابع "المباريات المتقاربة تساعدنا على فهم الدروس، حيث بمقدورنا حسم المباريات والاستفادة من ذلك في المستقبل".

38 نقطة لمورانت

وعاد النجم جا مورانت بعد غياب مباراتين بسبب الإصابة، ليسجل 38 نقطة ويقود ممفيس غريزليز إلى فوزه الثامن توالياً وذلك على حساب سان أنتونيو سبيرز 135-129.

ورفع ممفيس رصيده إلى 28 فوزاً مقابل 13 خسارة، بالتساوي مع دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية والفائز بنتيجة كبيرة على ضيفه فينيكس صنز 126-97.

وكان عملاق دنفر الصربي نيكولا يوكيتش قريباً من تحقيق الـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) الثاني عشر له هذا الموسم، بتسجيله 21 نقطة، 18 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وصنع ناغتس تقدماً بلغ 16 نقطة في الشوط الأول حيث سجل 70 نقطة، ثم رفع الفارق إلى 32 نقطة في الربع الثالث في طريقه إلى الفوز.

وفي مباريات الأربعاء، ترك ديترويت بيستونز قاع ترتيب المنطقة الشرقية (12-33)، بفوزه على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 135-118، حيث كان صديق بي أفضل مسجل مع 31 نقطة، ليحقق فريقه فوزه الأول بعد ثلاث خسارات ويتبادل قاع الترتيب مع تشارلوت هورنتس.