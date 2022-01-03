براون يحرز 50 نقطة ويقود سلتيكس للفوز على ماجيك

من جانبه عاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوف دالاس مافريكس بعد غيابه عن مباريات فريقه العشر الأخيرة بداعي الاصابة ثم كوفيد وساهم في فوز فريقه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 95-86.

تألق لافت لبراون

وضرب براون بقوة في الربع الأخير عندما سجل 21 نقطة ليقلب فريقه تخلفه أمام منافسه بفارق 14 نقطة قبل نهاية الوقت الأصلي ب4 دقائق و20 ثانية، علما بأنه انهى المباراة مسجلا 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة أيضا.

وكان براون سجل أعلى نسبة من النقاط في سلة نيويورك نيكس مع 46 نقطة في 20 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وقال براون "حاولت أن ألعب بقتالية طوال الوقت. شجعني زملائي على التسديد واعتقد بأني قمت بعمل جيد الليلة".

انهى بوسطن الشوط الأول بنتيجة 45-42 بعد أن تقدم بفارق 14 نقطة خلاله، لكن ماجيك تفوق عليه في الربع الثالث بتسجيله 35 نقطة مقابل 20 لسلتيكس ليتقدم عليه في نهايته بنتيجة 77-65.

خاض الفريقان المباراة في غياب أفضل هدافين في صفوفهما فلم يشارك جايسون تاتوم للمباراة الرابعة تواليا مع بوسطن بسبب اشتباه بإصابته بكوفيد-19، في حين غاب كول أنتوني من أورلاندو لالتواء في كاحله.

صنز يتألق رغم الغيابات

ولم يتأثر فينيكس صنز الذي يستمر في مطاردة غولدن ستايت ووريرز على صدارة المنطقة الغربية، بغياب اربعة لاعبين ومدربه مونتي وليامس بداعي بروتوكول كوفيد-19، وحقق فوزاً ساحقاً على تشارلوت هورنتس 133-99.

وسجل ديفن بوكر 24 نقطة واضاف جالين سميث 19 نقطة و12 متابعة لصنز الذي رفع رصيده إلى 28 فوزا مقابل 8 هزائم منذ مطلع الموسم الحالي.

ونجح لاعبو صنز في تسجيل 17 رمية ثلاثية خلال المباراة ليخرجوا بفوز عريض.

ليكرز يتخطى مينيسوتا تمبروولفز

وقاد ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 108-103 بتسجيله 26 نقطة لكنه فشل في تخطي عتبة ال30 نقطة، فتوقفت هذه السلسلة عند 7 مباريات تواليا بينها واحدة سجل فيها 43 نقطة ليلة رأس السنة.

كما فشل زميله راسل وستبروك في تحقيق "تريبل دابل" للمرة الرابعة تواليا واكتفى ب20 نقطة. وساهم أيضاً في الفوز كل من ماليك مونك (22 نقطة) وأفري برادلي وكارملو أنتوني (كلاهما 14 نقطة). اما أفضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان ناز ريد مع 23 نقطة و11 متابعة.

وثأر ليكرز بالتالي من الخسارة أمام مينيسوتا مرتين هذا الموسم.

عودة قوية لدونتشيتش

وتألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش العائد بعد غياب عن المباريات العشر الأخيرة لدالاس مافريكس وسجل 14 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات في 31 دقيقة فقط ليساهم بفوزه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 95-86.

يذكر أن دونتشيتش غاب عن 5 مباريات لإصابة في كاحله، وعن 5 مباريات أخرى بسبب كوفيد.

وعلق دونتشيتش على عودته بالقول: "شعرت بأن صدري يلتهب. كان الشعور غريبا لكني سعيد، سعيدا جدا".

وفي المباراة ذاتها، بات لاعب اوكلاهوما سيتي جوش غيدي أصغر "روكي" ينجح في تحقيق "تريبل دابل" مع 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة بعمر 19 عاما وشهرين و23 يوما متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل بإسم صانع العاب تشارلوت هورنتس لاميلو بول.

وانهى كليفلاند كافالييرز سلسلة من 3 هزائم وتغلب على إنديانا بايسرز 108-104 بفضل 24 نقطة لإيفان موبلي و20 لكيفن لاف.

وأعرب لاف عن سعادته لاستعادة فريقه نغمة الانتصارات بقوله "امر جيد العودة لتحقيق الانتصارات" مشيراً إلى أن فريقه عانى من الناحية العاطفية بعد خسارته للاعب الارتكاز الاسباني ريكي روبيو بسبب اصابة في ركبته الاسبوع الماضي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي مباراتين اخريين، تغلب تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 120-105، وساكرامنتو كينغز على ميامي هيت 115-113.

