بداية موفقة لهاردن مع فيلادلفيا

وكان هاردن، أفضل لاعب في دوري "NBA" لعام 2018، يخوض مباراته الأولى مع سيكسرز بعد قدومه من بروكلين نتس في صفقة ضخمة قبل اغلاق باب الانتقالات في 10 شباط/فبراير الجاري.

عوّض عن الفترة التي غاب عنها بسبب إصابة عضلية، فبرز خصوصاً من خارج القوس حيث سجل 5 رميات من 7 محاولات.

وفيما كان فيلادلفيا يوسّع الفارق أمام مضيفه إلى 24 نقطة في الربع الأخير، كان الكاميروني جويل إمبيد يعبّر عن رضاه تجاه زميله الجديد.

حتى قبل المباراة، أشاد العملاق إمبيد بالهداف القادم "هو شخص رائع. يبتسم دوماً. من اللطيف أن يتواجد هنا. حضوره مع الفريق وفي أرض الملعب غيّر الكثير من الأمور منذ قدومه".

وعبّر أكثر عن سعادته بعد اللعب بجانب "اللحية": "كان يصنع الكرات لنا جميعا. تسديد، صناعة الكرات، لاحظتم ذلك ربما من خلال تعابير وجهي. لم يحصل لنا شيء مماثل من قبل".

من جهته، قال هاردن، أفضل هدّاف ثلاث مرات في الدوري إنه سيكون سعيداً لصناعة اللعب وراء إمبيد المرشح ليكون أفضل لاعب في الدوري "أنا مستعد للقيام بأي شيء. لدينا هدف واحد مشترك. لست هنا لإثبات نفسي فردياً. لدينا ما نثبته كفريق".

وكان إمبيد أفضل مسجل لسيكسرز مع 34 نقطة و10 متابعات وأضاف تايريز ماكسي 28 نقطة، ليرفع فيلادلفيا رصيده إلى 36 فوزاً و23 خسارة في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.

ومع قدوم هاردن، يأمل فيلادلفيا في الارتقاء أكثر ومنافسة ميامي هيت (39-21) وشيكاغو بولز (39-21) على صدارة الشرقية.

وفي باقي المواجهات، فاز تشارلوت هورنتس على تورونتو رابتورز 125 -93، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على إنديانا بايسرز 129-125 بعد التمديد، وأورلاندو ماجيك على هيوستن روكتس 119-111، وسان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 157-153 بعد التمديد، وميامي هيت على نيويورك نيكس 115-100، ونيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 117-102، ويوتا جاز على دالاس مافريكس 114-109، ولوس أنجليس كليبرز على لوس أنجليس ليكرز 105-102.