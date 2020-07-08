بدء اللاعبين بالتوافد إلى "فقاعة" أورلاندو

وكان الدوري الأميركي توقف في 11 أذار/مارس عندما تبين إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ اللاعبون بالخضوع لفحوص صارمة للكشف عن فيروس "كوفيد-19" في مناطق خصصت لهم لدى وصولهم حيث سيمكثون في الحجر لفترة طويلة.

ويبدو أن الطعام المقدم إلى أول الوافدين لم يعجب البعض وعلق لاعب لوس انجليس كليبيرز ايزياه توماس: "لا مجال أن يقوم ليبرون بتناول هذا الطعام"، في إشارة إلى نجم لوس آنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي سيصل فريقه الخميس إلى أورلاندو.

وأبدى بعض اللاعبين شكوكهم وعدم ثقتهم بمشروع رابطة الدوري استئناف اللعب في "فقاعة" وولت ديزني بعد التشاور مع رابطة اللاعبين والخبراء الطبيين، وقال لاعب ارتكاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل امبييد: "لا أحبذ هذه الفكرة، ولا أزال لا أؤمن بها ولا أعتقد بأن الأجواء ستكون آمنة بما فيه الكفاية".

وسيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على أن ينتقل بعد ذلك 16 فريقاً تحتل المراكز الثمانية الأولى في كلّ من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات "بلاي أوف".

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة إلى ذلك لتحديد المراكز.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثراً بـ"كوفيد-19" في العالم، وتشهد تسارعاً في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.