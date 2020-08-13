بايسرز يسقط روكتس وكليبيرز يحسم وصافة الغربية

وأنهى بايسرز سلسلة من الهزائم أمام روكتس الذي أعلن قبل المباراة أن نجمه راسل وستبروك يعالج إصابة في عضلة فخذه الأمامية قد تبعده عن الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وساهم مايلز تورنر وجاستن هوليداي بانتصار بايسرز الـ44 هذا الموسم مقابل 28 هزيمة، بتسجيل كل منهما 18 نقطة.

حاول هاردن أخذ الأمور على عاتقه مساهماً بـ11 نقطة من أصل 14 في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث قلص هيوستن الفارق من 104-90 إلى 106-104 قبل 27 ثانية من النهاية.

إلا أن انديانا صمد منهياً المباراة برميتين حرتين ناجحتين.

وكان هاردن قريباً من تحقيق ثلاثية مزدوجة (تريبل دوبل) مع 45 نقطة، 17 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وهي المباراة الحادية والعشرين هذا الموسم الذي عكره فيروس كورونا المستجد التي يسجل فيها 40 نقطة على الأقل.

وبهذا الفوز لبايسرز الذي خاض اللقاء بغياب لاعب "أول ستار" الليتواني دومانتاس سابونيس، هدافه تي جاي وورن وصانع ألعابه مالكولم بروغدون، سينهي الدور المنتظم في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

ويلتقي بايسرز في الـ""بلاي أوف" مع ميامي هيت الذي سقط في الأمسية ذاتها 115-116 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ أراح العديد من نجومه في المباراة.

فوز صعب لرابتورز على فيلاديلفيا



وقال مدرب هيت إريك سبويلسترا إن "هذا يعطي قليلاً من الوضوح لكيفية عملنا في الفترة المقبلة. ما زلنا نرغب في العمل للاستعداد للبلاي أوف".

سجل دانكن روبنسون 19 نقطة في الشوط الأول، أضاف إليها بام أديبايو ست وجيمي باتلر سبع قبل أن يبقوا على مقاعد البدلاء طيلة الشوط الثاني.

وسجل الناشئ تايلر هيرو (20 عاماً) 30 نقطة لميامي هي الأعلى له هذا الموسم، إلا أن مايك موسكالا سجل ثلاثية لأوكلاهوما قبل 5,2 ثانية من النهاية ليخطف ثاندر فوزاً معوضا ًتأخراً بـ22 نقطة.

ساهم داريوس بايزلي بـ21 نقطة والكندي شاي جيلجو-ألكسندر 18 نقطة لأوكلاهوما الذي سجل 34 نقطة في الربع الأخير مقابل 15 فقط لهيت.

في مباراة أخرى، خطف حامل اللقب تورونتو راتورز فوزاً صعباً على فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 125-121، حيث سجل له ستانلي جونسون سلة الفوز قبل أقل من خمس ثوان على النهاية.

وسجل كل من كايل لوري والكندي كريس بوشيه 19 نقطة لرابتورز. فيما كان توبياس هاريس الأفضل من ناحية سفنتي سيكسرز مع 22 نقطة، حيث تعرض النجم الكاميروني جويل ايمبيد لنكسة في معصمه الأيمن في الربع الأول بعد أن غاب عن اللقاء السابق بسبب اصابة في الكاحل.

لم يشارك ايمبيد في الشوط الثاني إلا أن صور الأشعة لم تظهر أي اصابة قوية.

كليبيرز يحسم وصافة الغربية

فوز انديانا على روكتس حسم مركز سفنتي سيكسرز السادس في المنطقة الشرقية حتى قبل انطلاق مباراته وبالتالي سيلتقي مع بوسطن سلتيكس الثالث في الدور الأول من الـ"بلاي اوف".

وحسم لوس أنجليس كليبيرز وصافة المنطقة الغربية على حساب دنفر ناغتس الثالث بفوزه عليه 124-111 ليضرب موعداً مع دالاس مافريكس السابع في الأدوار الاقصائية.

سجل كليبيرز 40 نقطة في الربع الثالث مقابل 34 لدنفر الذي أراح نجومه الصربي نيكولا يوكيتش، الكندي جمال موراي ومايكل بورتر جونيور في الربع الأخير.



كان بول جورج الافضل من ناحية كليبيرز مع 27 نقطة، إذ سجل 20 نقطة على الاقل للمباراة السادسة على التوالي، فيما أضاف كواهي لينارد 26 نقطة.



