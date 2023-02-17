باكس يواصل نتائجه الملفتة

غادر أنتيتوكونمبو المباراة في بداية الربع الثاني بعد أن ارتطم بدعامة السلة بعدما كان يحاول القيام بتصدٍ للكرة.

قال تقرير طبي أوّلي من باكس إن لاعبه عانى من التواء في المعصم الأيمن، وأضاف مدربه مايك بودينهولزر أن التقارير "مشجعة...فحص الأشعة كان نظيفًا، لديه التواء. سنرى كيف سيشعر غدًا وفي الأيام المقبلة لنقيّم حالته".

ومن المفترض أن يقود يانيس فريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم "أول ستار" الأحد ضد فريق الغربية بقيادة ليبرون جيمس.

وألقت إصابة أنتيتوكونمبو بظلالها على أداء ملفت آخر لميلووكي الذي يحتل المركز الثاني في الشرقية، خلف بوسطن المتصدر، بسجل 41-17.

وقاد بروك لوبيز بطل 2021 للفوز بتسجيله 33 نقطة و7 متابعات فيما ساهم جيفون كارتر بـ22 ليُلحقا ببولز الخسارة السادسة تواليًا.

في فينيكس، جلس الوافد الجديد كيفن دورانت في الصف الأمامي وشاهد فريقه صنز يخسر على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز 116-107.

تم تقديم دورانت رسميًا للجماهير في فينيكس خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الخميس حيث أعلن أن النادي بات قريبًا من إنهاء جفاف عن اللقب طال انتظاره "أعتقد أنه لدينا كل العناصر لنحقق النجاح".

لكن لاحقًا على أرض الملعب، عانى صنز أمام كليبرز متألق سجل له كل من بول جورج وتيرينس مان 26 نقطة.

تقدم كليبرز إلى المركز الرابع في الغربية (33-28) أمام صنز الخامس (32-28).

وفي مباراة أخرى الخميس، حقق واشنطن ويزاردز عودة متأخرة رائعة خارج أرضه ليسقط مينيسوتا تمبروولفز 114-106.

سجل نجم ويزاردز برادلي بيل أكثر من 30 نقطة للمرة الثالثة في أربع مباريات، بعد أن أنهى المواجهة مع 35 نقطة، 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

