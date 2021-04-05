باكس يمدد عقد هوليداي بصفقة مقدرة بـ135 مليون دولار

وأعلن باكس الأحد أنه توصل لاتفاق من أجل تمديد عقد هوليداي الذي تخلى عن بند يحرّره في موسم 2021-2022.

وقال مدير عام النادي جون هورست "جرو أحد أفضل الموزعين في ان بي ايه، ونحن سعداء لهذا التمديد".

تابع هورست الذي حصل على لقب أفضل إداري في الدوري لعام 2019 "ساهم قدومه إلى الفريق بتحسيننا على طرفي الملعب. هو مدافع نخبوي ولاعب هجومي قادر على الاختراق والتسجيل، التسديد والتمرير".

ونقلت شبكة "اي أس بي ان" عن وكيل اللاعب أن مجمل قيمة الصفقة التي تتضمن جوائز إضافية، قد تبلغ 160 مليون دولار، وأشارت تقارير إلى أن راتب اللاعب السنوي قد يصل إلى 40 مليون دولار.

ووصل هوليداي (30 عاما)، القادر أيضاً على لعب دور الجناح، إلى باكس من نيو أورليانز بيليكانز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كجزء من صفقة انتقال ضمت أربعة لاعبين.

ظهر اللاعب الذي اختير مرتين في أفضل تشكيلة دفاعية، في 38 مباراة هذا الموسم، بمعدّل 17 نقطة، 5,4 تمريرات حاسمة و4,6 متابعات. وغاب عن سبع مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا في شباط/فبراير.

ومنذ 20 آذار/مارس 2020، بلغ معدله 23,3 نقطة، بنسبة 58,7 في المئة على التسديد، 7,3 تمريرات حاسمة و4,8 متابعات، في آخر ثماني مباريات خاضها.

وأتى الإعلان عن التمديد بعد يوم من تسجيل هوليداي أعلى رصيد له هذا الموسم، بلغ 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، خلال فوز فريقه على ساكرامنتو كينغز 129-128.

ولهوليداي شقيقان يلعبان في الدوري، آرون وجاستن، وهو متزوج من النجمة السابقة لمنتخب كرة القدم لورين تشيني ولهما ولدان.

وكان باكس قد مدّد في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقد نجمه اليوناني يانيس أنتيتكونمبو، أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين، لمدة خمس سنوات.