باكس يضمن صدارة المنطقة الشرقية

وعلى غرار الموسم الماضي سيكون فريق ولاية ويسكونسن متصدراً لمنطقته الشرقية في الأدوار الإقصائية.



لكن هذه المرة يسعى ميلووكي مع نجمه اليوناني يانيس إلى بلوغ الدور النهائي، في ظلّ منافسة متوقعة مع تورونتو رابتورز وصيفه وحامل اللقب.

وبرغم الفارق الكبير في النتيجة، إلا أن ميامي هيت تقدم ميلووكي بفارق 23 نقطة، برغم غياب نجميه المصابين جيمي باتلر (كاحل) والسلوفيني غوران دراغيتش (قدم).



ودقّ الثنائي يانيس وميدلتون جرس الإنذار في الشوط الثاني، فسجل كلّ منهما 33 نقطة، وساهما في سلسلة من 18 نقطة متتالية في الوقت الحاسم.



وإلى المجهود الهجومي في الوقت الحاسم، نجح دفاع ميلووكي في احباط هجمات ميامي الأمر الذي أثار إعجاب المدرب مايك بوندهولزر: "في المجمل، كان انتباهنا إلى التفاصيل في هذا القطاع أفضل".

وانتهى أول ربعين بتأخر باكس (25 -34) و(31-39) قبل أن يعدل الأمور في الربع الثالث الذي حسمه (36-25) وينتفض في الربع الأخير (38 -18).

ورفع المتصدر رصيده المميز من الانتصارات إلى 55 من أصل 69 مباراة، أما ميامي فتلقى الهزيمة السادسة والعشرين من أصل 69 مباراة أيضاً ليحتل المركز الرابع.

غياب ليبرون يفقد النكهة



ومن دون نجمه ليبرون جيمس، خسر لوس آنجليس ليكرز بطل المنطقة الغربية، أمام هيوستن روكتس 97-113.

وبرز مع روكتس، رابع المنطقة الغربية، نجمه جيمس هاردن صاحب 39 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وسيطر روكتس على مجريات اللقاء برغم افتقاده أيضاً نجمه الاخر راسل وستبروك المصاب بفخذه.

وفي غياب جيمس، سجل كايل كوزما 21 نقطة وأنتوني ديفيس 17 نقطة و12 متابعة.

وقبل مواجهة محتملة بين لوس آنجليس كليبرز ودالاس مافريكس في الدور الأول من البلاي أوفس، حقق كليبرز وصيف المنطقة الغربية فوزاً لافتاً 126-111.

وحسم كليبرز المباراة في الدقائق الأخيرة بأربع ثلاثيات دون رد من فريق ولاية تكساس.

وعزز بورتلاند ترايل بلايزرز مركزه التاسع في المنطقة الغربية بفوزه على دنفر ناغتس 125-115.

وتساوى بورتلاند بعدد الانتصارات (32) مع ممفيس غريزليز الذي يتنافس معه على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

وتابع فينيكس صنز صعوده المميز بعد العودة من توقف فرضه فيروس كورونا المستجد، بفوزه الرابع توالياً على حساب انديانا بيسرز 114-99.

وحرق نيواورليانز بيليكانز آخر اوراقه بخسارته الكبيرة أمام ساكرامنتو كينغز 125-140، فتساويا في المركز الثاني عشر.