باكس وأنتيتوكونمبو يستعرضان في سلة بيستونز



وجاءت متابعة المباريات بعد توقف بضعة أيام إفساحاً في المجال أمام إقامة مباراة "أول ستار"، في حين حقق تراي يانغ من أتلانتا هوكس إنجازاً بتسجيله 50 نقطة.

وأضاف كريس ميدلتون 28 نقطة و8 متابعات في سلة فريقه السابق ليحقق ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الدوري حالياً (47 انتصاراً مقابل 8 هزائم) فوزه الخامس عشر في مبارياته الـ17 الاخيرة، كما سجل اريك بليدسو 19 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبروك لوبيز 18 نقطة للفائز أيضاً أمام 20300 متفرج احتشدوا في ملعب "ليتل سيزيرز ارينا".

وحسم ميلووكي النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الأول عندما تقدم على منافسه بفارق 29 نقطة (70-41) بينها 19 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة ليانيس الذي غاب عن آخر مباراتين لفريقه بعد أن وضعت زوجته مولودهما الأول.

وقال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر بعد المباراة: "لقد قدمنا شوطاً أول لافتاً كما اعتقد بأننا قمنا بعمل جيد في الثاني".

وأضاف: "الحيوية التي يتمتع اللاعبون بها في اليومين الأخيرين كانت جيدة لكن ذلك لا يقود دائماً إلى تقديم أداء جيد، ثمة الكثير من الإيجابيات في أول مباراة بعد فترة التوقف ".

أما مدرب بيستونز دواين كايسي فاعترف بصعوبة امكانية مقارعة الكبار بقوله: "عندما تملك فريقاً صغير السن يتعين عليك تلقي الصفعات قبل أن تستيقظ. مباراة الليلة أكدت الفارق الشاسع بيننا وبين الفرق الكبيرة ونحن في حاجة إلى عملية إعادة بناء وتطوير لاعبينا الشبان".



-50 نقطة ليانغ-

في المقابل، سجّل تراي يانغ أحد لاعبي مباراة "اول ستار" رقماً قياسياً شخصياً من النقاط بلغ 50 ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز على ميامي هيت 129-114.

وبات يانغ (21 عاماً) رابع أصغر لاعب يسجل 50 نقطة بعد جيمس، ديفين بوكر وبراندون جينينغز، وسجل يانغ 8 رميات ثلاثية من أصل 15 ونجح في 18 رمية حرة من أصل 19 خلال المباراة.

وسبق ليانغ أن سجل 49 نقطة مرتين، لكنه نجح في تسجيل من رمية حرة قبل نهاية المباراة بثانيتين ليحطم رقمه القياسي. كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها أحد لاعبي هوكس 50 نقطة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

أما أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت فكان بام أديبايو مع 28 نقطة و19 متابعة علماً بأنّ فريقه خسر خمس من مباريات الست الأخيرة.

وتألق الكاميروني جويل امبييد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وقاده إلى الفوز على بروكلين نتس 112-104 بعد التمديد بتسجيله 39 نقطة مع 16 متابعة.

وتلقى نتس نبأ سيئاً إذ سيغيب نجمه كايري إيرفينغ حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه.

وساهم النجمان جيمس هاردن وراسل وستبروك بنسبة كبيرة في فوز هيوستن روكتس على غولدن ستايت ووريرز 135-105، فسجل الأول 29 نقطة والثاني 21 نقطة وأضاف كلّ منها 10 تمريرات حاسمة.

لكن وستبروك طرد في الربع الأخير لتوجيهه كوعاً باتجاه داميون لي.

وأعلن ووريرز رسمياً بأنّ نجمه كلاي طومسون الغائب عن الملاعب منذ حزيران/يونيو 2019 بعد خضوعه لعلمية جراحية في الرباط الصليبي لن يعود هذا الموسم على أن يعاود التمارين في صفوف فريقه في ايلول/سبتمبر المقبل.