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الدوري الأميركي للمحترفين

باتوم يمدد عقده مع كليبرز حتّى عام 2024

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أعلن الفرنسي نيكولاس باتوم الجمعة تمديد عقده مع فريقه الحالي لوس أنجليس كليبرز لمدة عامين إضافيين، وتحديداً حتّى 2024 مقابل 11 مليون دولار سنوياً.

وكتب اللاعب البالغ 33 عاماً عبر صفحته على تويتر "أنا متحمس جداً للبقاء في هذا النادي الذي استقبلني في أدنى فترة لي".

وانتقل باتوم إلى كليبرز في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما استبعده فريقه السابق تشارلوت هورنتس عن قائمه لاعبيه.

وخاض الفرنسي المكنّى بـ "باتمان" (الرجل الوطواط) 54 مباراة أساسياً من أصل 59 شارك فيها في الموسم المنصرم، وبلغ معدله 8.3 نقاط و4.3 متابعات في اللقاء.

وأعلن الدولي الفرنسي الذي لن يشارك في بطولة أوروبا لكرة السلة في أيلول/سبتمبر المقبل، انه سيعتزل مع نهاية الالعاب الاولمبية المقررة في باريس عام 2024.

الدوري الأميركي للمحترفين نيكولا باتوم نيكولاس باتوم
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