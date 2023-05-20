باتلر يمنح ميامي فوزاً ثانياً في أرض بوسطن

وصدم هيت صاحب الأرض 111-105، ليتقدّمه 2-0 قبل انتقال السلسلة إلى ميامي في المباراتين الثالثة والرابعة، حيث سيكون هيت قادراً على حسمها 4-0 وبلوغ نهائي الدوري، لملاقاة الفائز بين دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز (2-0).

وتأخر ميامي بفارق 11 نقطة مطلع الربع الأخير، ثم 7 قبل تسع دقائق من النهاية.

بيد أن باتلر (27 نقطة) قاد ميامي لتسجيل 20 نقطة مقابل 9 فقط لخصمه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي وضعت هيت على مقربة من بلوغ نهائي الدوري.

قال باتلر (33 عاماً) مبتهجاً على خط الملعب "لقد قاتلنا، وأحبّ ذلك، أحبّ كل جزء من ذلك".

تابع لاعب فريق كل النجوم ست مرات "الشبان لا يستسلمون أبداً، نحبّ اللعب مع بعضنا البعض. نثق كثيراً ببعضنا البعض".

وجاءت تسع من نقاط باتلر الـ27 في الربع الأخير، فيما كان متحمساً بعد مشاحنة وجهاً لوجه مع غرانت وليامس.

آنذاك كان بوسطن متقدّماً 96-89، قبل أن يقلب ميامي الطاولة عليه رغم الزخم الجماهيري الكبير في قاعة "تي دي غاردن".

أقرّ باتلر أن الاستهزاء الواضح من وليامس حفّزه في نهاية المباراة الرائعة "نعم، لقد حصل ذلك".

تابع "لكنها المنافسة في ذروتها. سدّد كرة جميلة. بدأ بالحديث معي، أحبّ ذلك. أنا جاهز لهكذا أمور. تدفعني لتحقيق المزيد من الانتصارات".

أردف الذي بدأ مشواره في الدوري مع شيكاغو بولز "تدفعني إلى الضحك. عندما يتحدّث الناس معي، أقول لنفسي حسناً، أنا لاعب لائق إذا أردتم الحديث إلي".

شرح باتلر الذي سجّل 35 نقطة في المباراة الأولى "لكنها مجرّد مسابقة. رغم ذلك أحترمه. هو جزء كبير مما يحاولون القيام به. لا أعرف إذا كنت الشخص المناسب للحديث معه".

"جمالية النضال"



ورأى مدرب ميامي إريك سبويلسترا أن روح النضال وعدم الاستسلام صقلها فريقه في الدوري المنتظم، حيث تأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بشق النفس إثر حلوله في المركز الثامن في المنطقة الشرقية، ثم تغلبه على ميلووكي باكس المتصدر 4-1، ونيويورك نيكس 4-2.

قال سبويلسترا "هذه السنة كانت فريدة بالنسبة إلينا. هناك جمالية في النضال".

ولقي باتلر دعما ًهجومياً من كاليب مارتن صاحب 25 نقطة، فيما بقي العملاق بام أديبايو ركيزة أساسية في كل المجالات واللحظات الحاسمة مسجلاً 22 نقطة و17 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وأضاف للفائز البديل دانكن روبنسون 15 نقطة بينها ثلاث ثلاثيات.

انضباط وذهنية



في المقابل، تحسّر بوسطن على خسارة جديدة في ملعبه، رغم 34 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة من نجمه جايسون تايتوم.

سجّل النجم الآخر جايلن براون 16 نقطة فقط (7 من 23 محاولة)، فيما أضاف كل من روبرت وليامس ومالكولم بروغدون 13.

ألقى جو مازولا مدرب بوسطن باللوم على ضعف الانضباط والقوة الذهنية "يتعلق الأمر بالتفاصيل والهوامش".

تابع "هذه سلسلة من الانضباط والقوة الذهنية. هناك أوقات في المباراة لم نكن فيها الأكثر انضباطاً".

وأقر أن الانهيار الأخير لفريقه تعلق بالنواحي الذهنية "نعم هو ذهني، في ما يتعلق بمن هو قادر على القيام باللعبات الصحيحة في الوقت المناسب، من القادر على القيام بلعبات بسيطة، من القادر على الفوز بهذه التفاصيل والهوامش. نعم، بالتأكيد هو ذهني".

لكن تايتوم أصرّ أن السلسلة لم تنته بعد رغم التأخر بمباراتين على أرضه وفقدان الأفضلية البيتية "هذا قاس. هذا تحد. لا فائدة من الحزن. جاؤوا إلى هنا وفازوا في مباراتين".

تابع "لعبوا جيداً، ويستحقون ذلك. لكننا لم نمت بعد. لا زلت واثقاً بنسبة كبيرة".

وتقام المباراة الثالثة على أرض ميامي في فلوريدا يوم الأحد.

