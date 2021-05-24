انطلاقة جيدة لفينيكس وفيلادلفيا في البلاي أوف

وفاز فينيكس صنز على لوس آنجليس ليكرز 99-90 وفيلادلفيا على واشنطن ويزادرز 125-118 ليتقدما 1-صفر ضمن هذه السلسلة.

في المباراة الأولى التي تابعها 11824 متفرجا، تألق في صفوف الفائز ديفن بوكر الذي كان يخوض أول مباراة له على هذا المستوى بتسجيله 34 نقطة بينها في 14 في الربع الأخير مع 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات، في حين أضاف دياندريه ايتون 21 نقطة و16 متابعة.

في المقابل، عانى نجما ليكرز ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل الأول 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، والثاني 13 نقطة و7 متابعات. وعموماً، نجح ليكرز في 7 رميات ثلاثية فقط من أصل 26.

وتعرّض نجم فينيكس المخضرم كريس جورج لإصابة خلال المباراة واضطر إلى تلقي العلاج مرتين في غرف الملابس خلال الربع الثالث.

وقال بوكر: "إنّه فوز كبير لنا" مشيراً إلى أن إصابة بول جورج المبكرة "جعلت فريقي ينتفض، أدركنا بأنه يتعيّن علينا الاعتماد على مساعدة بعضنا البعض وبأن نبذل جهوداً إضافية".

أما ديفيس فوعد بتصحيح الأمور في المباراة الثانية منتقداً نفسه على الاداء الذي قدمه بقوله: "لا يمكن أن نفوز بأي مباراة أو بأي سلسلة إذا لعبت بهذا المستوى، أتحمل مسؤولية هذه الخسارة تماماً، وأنا واثق من أنني سأقدم مستوى أفضل في المباراة الثانية".

وباستثناء تقدم ليكرز بفارق 5 نقاط في إحدى مراحل الربع الأول، فإن فينيكس فرض سيطرته على مجريات المباراة وتقدم في باقي المراحل حتى وصل الفارق إلى 16 نقطة في مطلع الربع الأخير.

وفي مباراة ثانية ضمن المنطقة ذاتها، ساهم ثنائي ممفيس غريزليز الكندي ديلون بروكس وجا مورانت في تحقيق فوز مفاجئ على يوتا جاز 112-109 بتسجيلهما 57 نقطة بينها 31 للأول و26 للثاني في أول مشاركة لفريقهما في البلاي أوف منذ أربع سنوات.

أما أفضل مسجل في صفوف يوتا فكان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة وأضاف مايك كونلي 22 نقطة، في حين استمر غياب دونوفان ميتشل للمرة الـ17 توالياً.

وكان ممفيس غريزليز احتاج إلى خوض الملحق وتخطي غولدن ستايت ووريرز ليضمن المركز الثامن في منطقته الغربية ويبلغ الأدوار الإقصائية.



سيكسرز يتقدم على ويزاردز



وفي المنطقة الشرقية، تقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزادرز 125-118 بفضل 37 نقطة لتوبياس هاريس و31 للكاميروني جويل امبيد بينها 8 نقاط في الدقائق الثلاث الأخيرة ليحسم النتيجة نهائياً في صالح فريقه.

وقال هاريس: "كان يتعيّن علينا أن نظهر قتالية عالية، أن نفرض إيقاعنا لأننا كنا ندرك بأن الأمور لن تكون سهلة في مواجهة منافسنا".

في المقابل، كان برادلي بيل أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف المخضرم راسل وستبروك 16 نقطة و14 متابعة و5 متابعات.

وفي مباراة أخرى ضمن المنطقة ذاتها، حقق أتلانتا هوكس فوزاً صعباً على نيويورك نيكس 107-105 بفضل سلة تراي يانغ قبل نهاية المباراة بثانية واحدة ليتوج جهوده فيها بعد أن سجل 32 نقطة و10 متابعات ونجح في الرميات التسع التي احتسبت له.

في المقابل، كان اليك بوركس أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 27 نقطة.

وقال يانغ: "أمر ممتع أن اخوض مباراة كبيرة في مدينة نيويورك سيتي، في ساحة تايمز سكوير" حيث تابع المباراة داخل الملعب نحو 15 ألف متفرج.



