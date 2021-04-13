انتهاء موسم موراي لاعب دنفر ناغتس

وسقط موراي (24 عاماً) أرضاً وبدا متألماً قبل ثوانٍ من نهاية المباراة التي خسرها فريقه ضد غولدن ستايت ووريرز الاثنين، وهو في طريقه إلى السلة.

وجاء في بيان لناغتس الثلاثاء أن الصورة أظهرت تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مضيفًا أن موراي سيغيب "إلى أجل غير مسمّى" بسبب الإصابة، فيما ذكرت تقارير أميركية أن اللاعب سيخضع لجراحة ويغيب حتى نهاية الموسم.

وتشكل هذه الإصابة نكسة أيضا للفريق الأولمبي الكندي لكرة السلة بعد أن أعرب موراي عن رغبته في خوض غمار أولمبياد طوكيو بعد قرابة ثلاثة أشهر.

رفض الكندي الجلوس على الكرسي المتحرك للخروج من الملعب حيث استعاض عنه بمساعدة أعضاء من الجهاز الفني.

وكان موراي أحد أفضل لاعبي دنفر هذا الموسم حيث ساهم في تحقيقهم 34 انتصارًا مقابل 20 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغريبة.

مع وصول آرون غوردون من أورلاندو ماجيك والأداء الرائع للصربي نيكولا يوكيتش، أكد ناغتس أنه قادر على الذهاب بعيدًا في الادوار الاقصائية "بلاي أوف"، إلا أن إصابة موراي قد تقلّص من آمالهم في تحقيق اللقب.

