انتهاء سلسلة ووريرز و42 نقطة ليونغ ضد باكس

وانتهت سلسلة انتصارات ووريرز متصدر المنطقة الغربية عند ثماني مباريات بخسارته 106-102 خارج أرضه، بفضل أداء دفاعي خارق لهورنتس في الربع الأخير، انعكس باكتفاء النجم ستيفن كوري بمحاولة واحدة من ناجحة أصل ثماني، علمًا أنّه أنهى اللقاء مع 24 نقطة، بينها 7 ثلاثيات، و10 تمريرات حاسمة.

وهذه الخسارة الثانية فقط لووريرز هذا الموسم مقابل 11 فوزًا، ليبقى في الصدارة أمام فينيكس صنز الذي تفوق في الأمسية ذاتها على هيوستن روكتس 115-89.

في لوس أنجليس، مُني كليبرز بالهزيمة الأولى بعد سبعة انتصارات متتالية بسقوطه على أرضه أمام شيكاغو بولز 100-90 بقيادة ديمار ديروزان الذي سجل 35 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة للضيوف، فيما أَضاف زاك لافين 29.

وهذه الخسارة الخامسة لكليبرز مقابل ثماني هزائم في المركز السادس أمام جاره ليكرز الذي عاد إلى الانتصارات بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 114-106، بفضل نجمه وعملاقه أنتوني ديفيس الذي سجل 34 نقطة، 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة مع استمرار غياب "الملك" ليبرون جيمس للمباراة السادسة تواليًا بسبب آلام في المعدة.

وتجاوز ستة لاعبين من ليكرز عتبة العشر نقاط، بينهم تالين هورتون-تاكر (17) الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق هذا الموسم، وماليك مونك (16) وراسل وستبروك14 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات.

قال ديفيس: "أردت دخول اللقاء وأفرض هيمنتي وأقوم بكل ما في وسعي لقيادة الفريق، هذه هي الطاقة التي نريدها من دكة البدلاء، من نجومنا واللاعبين الأساسيين".

42 نقطة ليونغ:

وأنهى أتلانتا سلسلة من ست هزائم متتالية أمام باكس وهزم حامل اللقب 120-100 بفضل يونغ الذي تعملق مع 42 نقطة، 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

قال بعد المباراة: "نعرف جميعًا أين نريد أن نكون، ندرك أنّه علينا أن نقلب الأمور وتحقيق بعض الانتصارات".

وسجل جون كولينز 16 من نقاطه الـ19 في الشوط الثاني فيما أضاف السويسري كلينت كابيلا 13 نقطة و13 متابعة لهوكس.

أما من ناحية باكس، فكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد بعد غيابه عن الخسارة ضد بوسطن الجمعة لآلام في الكاحل، الافضل مع 26 نقطة، 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ليتلقى فريقه الخسارة الثامنة هذا الموسم في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

ولعب ميلووكي بغياب بروك لوبيز وجورج هيل للإصابة، وكريس ميدلتون بسبب البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19.

في أوكلاهوما، سجل كيفن دورانت 33 نقطة ليقود بروكلين نتس للفوز الثالث تواليًا على حساب ثاندر 120-96، كان الثامن في آخر تسع مباريات لينهي سلسلة من ست مباريات خارج قواعده بنجاح (5-1).

أضاف الأسترالي باتي ميلز 29 نقطة محققًا أفضل سجل له على الإطلاق عن الثلاثيات في الدوري(9 من 12) فيما سجل جيمس هاردن 16 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

وواصل دنفر ناغتس عروضه القوية محققًا انتصاره الخامس تواليًا على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 124-95.