انتفاضة مورانت تُسقط ليكرز وباكس يعود أمام نتس

قدّم جا مورانت شوطًا ثانيًا خارقًا وقاد ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص من ليبرون جيمس 121-109، فيما حقق ميلووكي باكس فوزه الخامس عشر تواليًا بتفوقه على مضيفه بروكلين نتس 118-104، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

بعد أن اكتفى بست نقاط في الشوط الاول ليدخل ليكرز الى الاستراحة متقدمًا 49-46، انفجر مورانت في الثاني مسجلا 28 نقطة في الربع الثالث وحده ليقلب الطاولة على الضيوف.

حقق "تريبل دابل" منهيًا المباراة مع 39 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وأنهى ممفيس بذلك سلسلة من ثلاثة انتصارات لليكرز وزاد من محنه في مسعاه لخطف مركز يخوّله خوص الملحق المؤهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

شوهد جيمس الذي يواجه الغياب عدة أسابيع بعد إصابته في قدمه اليمنى خلال فوز ليكرز على دالاس، وفق التقارير، وهو يرتدي حذاءًا وقائيًا الثلاثاء من جانب الملعب.

كما غاب عن ليكرز المصاب دانجيلو راسل ليتلقى الفريق الخسارة 33 هذا الموسم مقابل 29 انتصارًا في المركز الثاني عشر في الغربية.

حصل مورانت على الدعم من كزافيير تيلمان الذي سجل 18 نقطة فيما أضاف أيضًا كل من جارين جاكسون جونيور وديزموند باين 16.

وقال مورانت بعد المباراة إنه كان مصممًا على تقديم شوط ثان قوي بعد أداء متواضع في الاول.

أضاف "لقد حوصرت. التسديدات التي أخفقت فيها في الشوط الأول هي تلك التي نجحت بها في الربع الثالث. قلت لزملائي عند الاستراحة إنني لن أهدر الكثير منها، هذا ما حصل".

وكان أنتوني ديفيس الأفضل من جانب ليكرز مع 28 نقطة فيما أضاف لوني ووكر 21 من مقاعد الاحتياط.

وقال مدرب ليكرز دارفين هام "لدينا بعض اللاعبين الغائين طبعًا ولكن لدينا لاعبون قادرون على القيام بالمهمة وعلينا أن نلعب الكرة السهلة".

باكس يواصل انتصاراته ومئوية ليوكيتش



في بروكلين، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة ليقود ميلووكي باكس لفوزه الخامس عشر تواليًا وذلك بعودته أمام نتس 118-104.

تقدم نتس الذي يتأقلم مع رحيل كيفن دورانت وكايري إرفينغ 28-13 مع نهاية الربع الأول ودخل الاستراحة متقدمًا بعشر نقاط.

لكن باكس عاد بقوة في الثالث وحسم الربع لصالحه 39-23 ليمضي قدمًا ويحسم المباراة معززًا صدارته للمنطقة الشرقية (44-17) أمام بوسطن سلتيكس (44-18).

قال أنتيتوكونبمو بعد الفوز "في الوقت الحالي، نلعب كرة سلة رائعة، نلعب سويًا واللاعبون ينجحون في التسديدات ويدافعون. نفعل كل ما يتطلبه الأمر للفوز".

وأكد اليوناني أن الرغبة القوية ساعدتهم على التعافي من تأخرهم بعشر نقاط في الشوط الأول "عندما نفوز وننجح في التسديدات يكون الامر سهلا، ولكن أحيانًا عندما تكون متأخرًا يكون الامر أصعب. ولكن في نهاية اليوم، حافظنا كفريق على رباطة جأشنا. نعلم أنه علينا أن نكون قادرين على الفوز بمباريات كهذه".

في هيوستن، حقق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" رقم 100 في الدوري ليقود دنفر ناغتس متصدر الغربية للفوز 133-112 على روكتس.

أنهى يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، المباراة مع 14 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

بات سادس لاعب فقط في "أن بي ايه" يصل الى عتبة 100 "تريبل دابل" على الأقل بعد راسل وستبروك (198)، أوسكار روبرتسون (181)، ماجيك جونسون (138)، جايسون كيد (107) وليبرون جيمس (106).

في سان فرانسيكسو، سجل داميان ليلارد 25 نقطة بعد 71 نقطة قياسية له الأحد، لكن فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز سقط أمام مضيفه غولدن ستايت ووريرز 123-105 بقيادة جوردان بول (29 نقطة) وكلاي تومسون (23).