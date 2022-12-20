الملياردير إشبيا يقترب من شراء فينيكس صنز

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" وموقع "ثي أتلتيك" صفقة إشبيا (42 عاماً) الذي جمع ثروته في سوق الرهن العقاري لشراء الفريق من المالك الحالي روبرت سارفر.

في المقابل، أكد إيرفين "ماجيك" جونسون خطة البيع في تغريدة عن إشبيا الذي بدوره خاض غمار منافسات رياضة كرة السلة ودافع، إلى جانب نجم لوس أنجليس ليكرز السابق، عن ألوان فريق "سبارتنز" الجامعي لولاية ميشيغان وتوج معه بطلاً عام 2000.

وكتب جونسون عبر صفحته على تويتر "تحدثت هاتفياً مع زميلي السابق مات إشبيا وهنأته على شرائه فينيكس صنز".

وأضاف "سوف يقوم بأشياء عظيمة ليس فقط من أجل فريق صنز، ولكن للدوري بأكمله. من الأفضل أن تنتبه جميع فرق (أن بي آيه) الـ 29 الأخرى لأن مات هو من طينة الفائزين!"

وسيحتاج إشبيا للخضوع لفحص ائتمان وتصويت من قبل مالكي النادي، لكن يُنظر إلى ذلك على أنه إجراءات شكلية.

وتساهم الصفقة البالغة 4 مليارات دولار في رفع قيمة أندية الدوري، والتي قفزت بمبيعات لوس أنجليس كليبرز مقابل 2 مليار دولار في عام 2014، وهيوستن روكتس مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2017، وبروكلين نتس مقابل 2.35 مليار دولار في عام 2019.

ويتوق مشجعو صنز للفوز باللقب الغالي منذ أن شارك الفريق في الدوري موسم 1968-1969. وصل صنز إلى النهائيات عام 1976 لكنه خسر أمام بوسطن، ليعود ويسقط أمام فريق شيكاغو بولز بقيادة الأسطورة مايكل جوردان في نهائي عام 1993. كما خسر نهائي موسم 2020-2021 أمام ميلووكي باكس.

