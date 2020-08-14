الملحق الفاصل بين بورتلاند وممفيس

وعلى غرار مبارياته الأخيرة، تعملق داميان ليلارد وقاد بورتلاند إلى الفوز على بروكلين نتس 134-133 في "فقاعة" أورلاندو بولاية فلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وهذه المرة سرق ليلارد كرة حاسمة قبل 1,11 دقيقة على نهاية الوقت من المتألق كاريس ليفيرت (37 نقطة)، ومررها لسي دجاي ماكولوم (25 نقطة) الذي منح فريقه التقدم بأربع نقاط 134-130.

لمع الموزع ليلارد مجدداً مسجلاً 42 نقطة و12 متابعة، بينها 8 ثلاثيات من 14 محاولة.

قال ليلارد: "ها نحن جئنا الى هنا وحققنا فوزاً جديدا. الشعور أفضل لخوض الملحق ونحن نستحق التواجد هناك بعد العمل الذي قمنا به في المباريات الثماني".

وبرغم سجله التهديفي الخارق في المباريات الأخيرة، قال ليلارد إنه توقع مباراة قوية من نتس الذي يلتقي مع تورونتو رابتورز في الدور الأول من الـ"بلاي أوف": "اعرف ما كان ينتظرنا الليلة. لم تكن المباراة سهلة على الاطلاق".

وسيكون بورتلاند (35 فوزاً و39 خسارة) بحاجة لفوز واحد على ممفيس (34-39) في نهاية الأسبوع ليحتل المركز الثامن المؤهل إلى البلاي أوف حيث سيواجه لوس أنجليس ليكرز في الدور الأول، وتكون مبارزة منتظرة بين ليلارد و"الملك" ليبرون جيمس.



ممفيس يتنفس

وبعدما استأنف الدوري في المركز الثامن بفارق معدل 3,5 انتصارات عن أقرب منافسيه، ترك ممفيس مساحة لفينيكس بالعودة إلى المنافسة وتعزيز آماله بالتأهل إلى الـ"بلاي اوف".

لكن في نهاية المطاف، حشر نفسه في الملحق المؤهل بفوزه على متصدر المنطقة الشرقية ميلووكي باكس 119 – 106.

لكن ممفيس يتعين عليه الفوز مرتين على بورتلاند في الملحق، لخطف بطاقة التأهل الثامنة في المنطقة الغربية.

وفي غياب نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الموقوف لنطحه لاعبًا من واشنطن ويزاردز، قاد الثنائي ديلون بروكس (31 نقطة) والعملاق الليتواني يوناس فالانسيوناس (26 نقطة و19 متابعة و12 تمريرة حاسمة)، ممفيس إلى الفوز على صاحب أفضل رصيد في الدوري.

انتهاء حلم فينيكس

قدّم فينيكس المطلوب منه وأكثر، عند فوزه على دالاس مافريكس 128-102.

ولم يكتمل حلم صنز (34-39)، بفوز بورتلاند على بروكلين، ليخطف ممفيس المركز التاسع في الغربية بفارق المواجهات المباشرة مع صنز.

وقاد الجناح المتألق ديفن بوكر فريقه إلى الفوز بتسجيله 27 نقطة و7 متابعات، فيما لم يخض النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش سوى 13 دقيقة مع دالاس وسجل 18 نقطة.

وكان بوكر من أبرز اللاعبين بعد العودة وبلغ معدل تسجيله 30,5 نقطة في ثماني مباريات.

قال بوكر "هدفنا كان التحسّن ولقد حققنا ذلك. اعتقد أننا قاربنا الموضوع بذهنية صحيحة بعد العودة، من التمارين، المعسكر في فينيكس وأول أسبوعين بعد قدومنا إلى هنا. الجميع كان جاهزًا بنسبة 100%".



سبيرز يودّع باكراً

لن يخوض سان أنتونيو سبيرز الأدوار الاقصائية. وهذه سابقة لمدربه الفذّ غريغ بوبوفيتش الذي قاد سبيرز إلى امجاد رائعة.

وقال بوبوفيتش (71 عاماً) ممازحاً "هذه معلومة خاطئة، خاطئة تماماً! أناس كثيرون يقولون لي ان السلسلة لم تتوقف، اتحدث مع الناس طوال الوقت. يكلمونني ويقولون لي بوبو السلسلة لم تنته! لا أعلم من أين تختلقون هذه الأخبار!".

لكن في النهاية تحدث بجدية "اعرف أن هذا الأمر يعني الكثير للجماهير. هناك أمور أهم الآن ويجب أن نتقدم إلى الأمام"، مضيفاً أنه لا يوجد أي سبب لعدم بقائه مدرباً لسبيرز الموسم المقبل.

وسقط سبيرز (32-39) أمام يوتا جاز 112-118. كان كيلدون جونسون أفضل المسجلين له مع 24 نقطة، فيما سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط أو أكثر ليوتا.

وعبر بوبوفيتش عن رضاه عن لاعبيه الشبان ". الأهم هو الحاضر.. أنا سعيد للطريقة التي لعبوا بها".

وانهى لوس أنجليس ليكرز الموسم المنتظم بخسارة أمام ساكرامنتو كينغز 122-136.

سجل بادي هيلد 28 نقطة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 27.

في المقابل، سجل النجم ليبرون جيمس الذي حامت شكوك حول مشاركته لإصابة في فخذه، 17 نقطة في أقل من 15 دقيقة في الشوط الأول.

قال مدرب ليكرز فرانك فوغل "اعتقد أن شباننا جاهزون للدخول في أجواء البلاي أوف. ليبرون كان قادراً على الدخول قليلاً في الايقاع كي لا يتوقف كثيراً بين المباريات... لذا كانت أمور ايجابية كثيرة، لكن طبعاً علينا أن نلعب أفضل من اليوم".

