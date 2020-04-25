الكاميروني إيبوا والأسترالي ماكر يشاركان في درافت الموسم المقبل

وأوضحت القناة الأميركية أنّ اللاعبين قررا تجربة حظهما في الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد، ويمنحها الأولوية في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

ولعب إيبوا (20 عاماً و2،03 م) مع فريق في إل بيسارو الإيطالي حيث سجل 7،4 نقاط و5،3 متابعات في المباراة الواحدة الموسم الماضي.

أما ماكر (19 عاما و2,11 م) المولود في كينيا من والدين من جنوب السودان لكنه انتقل في سن مبكرة إلى أستراليا، ثم إلى الولايات المتحدة في عام 2015، فهو يلعب منذ ذلك الحين في بطولة الهواة، وهو ابن عم ثون ماكر الذي يلعب مع ديترويت بيستونز في الدوري الأميركي للمحترفين، ومتور ماكر لاعب ريو غراندي فالاي فايبرز الأميركي.

